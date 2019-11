‘Faire Feesten’ bij Gistelse Oxfam Wereldwinkel met uitzonderlijke openingsuren Timmy Van Assche

28 november 2019

De Gistelse Oxfam Wereldwinkel is in de maand december langer open en neemt deel aan het overkoepelde initiatief Faire Feesten. 'Sporza'-presentator Aster Nzeyimana is het gezicht van de campagne.

“Het voordeel van winkelen in de Oxfam Wereldwinkel: je kan er zeker van zijn dat je schuimwijn, paar sokken, chocolade, body lotion of om het even welk product en cadeau eerlijk is”, laat Oxfam weten. “Faire kwaliteitsproducten die focussen op het respect voor de maker ervan.” Het boegbeeld van de ‘Faire Feesten’-campagne dit jaar is Aster Nzeyimana, presentator bij Sporza op radio en tv. Voor de poster baadt hij in een coupe fairtrade schuimwijn.

In december is de wereldwinkel in de Kerkstraat 5 langer open dan normaal. Op zaterdagen 14 en 21 december worden de openingsuren uitgebreid tussen 9.30 en 17 uur. Ook op zondag 15 december is de winkel uitzonderlijk open tussen 11 en 17 uur. Op dinsdag 24 december en 31 december kan je zelfs op de vooravond van twee feestavonden in de winkel terecht tussen 9.30 en 16 uur. Om alles nog feestelijker te maken, is er in de Oxfam Wereldwinkel op 14 en 15 december een wijnproeverij en bierbar. Je kan er gratis proeven van fairetradewijnen en -bieren, namelijk blond, bruin en tripel.

Geheel los van deze speciale openingsdagen is Oxfam Wereldwinkel open op maandag en vrijdag van 9.30 tot 12 uur, op woensdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 9.30 tot 12 uur.