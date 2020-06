“Duizenden liters water belanden zomaar in de riolen” Timmy Van Assche

11 juni 2020

17u00 0 Gistel Oppositiepartijen CD&V en Groen zijn niet te spreken over grote hoeveelheden grondwater die tijdens werken in de Heyvaertlaan in de riool liepen. “We volgden de wettelijke procedure. Dit soort water mag je niet zomaar in waterlopen storten", repliceert de schepen.

Annie Cool (CD&V) en Kimberly Maenhoudt (Groen) stelden zich tijdens de gemeenterad vragen bij een grote hoeveelheid water die werd opgepompt en afgevoerd in de Heyvaertlaan. Dat gebeurde naar aanleiding van grondwerken om ondergrondse glascontainer te plaatsen. “Gezien we opnieuw een droog voorjaar hebben met waterschaarste, is dit niet te verantwoorden. Er is sprake van 150.000 liter die zomaar in de riolen naar de waterzuivering vloeit. Dit water kent een hoog ijzergehalte en is niet bruikbaar voor huishoudapparaten.”

Volgens CD&V en Groen ligt de oplossing bij het sproeien van de pas heraangelegde voetbalvelden van KEG Gistel. “Wanneer de schepen van Openbare Werken water op overschot heeft en de schepen van Sport water te kort, lijkt een oplossing evident”, zeggen Cool en Maenhoudt.

Middenkustpolder

“We volgden de wettelijke gang van zaken”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Deschacht (Open Vld). “Heel even lieten we het water tussen de struiken en bomen terugvloeien, maar de grond was té droog en de beplanting raakte gewoonweg beschadigd of spoelde weg. Het afvoeren naar de gemengde riolering en vervolgens naar het waterzuiveringstation was de enige optie. Bovendien mag je dit water, dat een bepaalde concentratie ijzer en zout bevat, niet zomaar in waterlopen storten zonder toestemming van de beherende Middenkustpolder. Tot slot, hoe zouden we al dat water naar de voetbalvelden van KEG Gistel moeten brengen? Hoe moeten we dit opvangen? De samenstelling van het water zou ook heel slecht zijn voor het gras van de voetbalterreinen. Terreinbeheerder Farys zou hier echt niet gelukkig mee geweest zijn.”