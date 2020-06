“Deze twee melkmuilen zijn wolfjes in schaapsvacht”: Openbaar Ministerie niet mals voor afpersende jongemannen Cedric Matthys Mathias Mariën

10 juni 2020

13u11 0 Gistel Twee jongemannen, respectievelijk 19 en 20 jaar, zijn woensdagvoormiddag voor het hof van beroep in Gent verschenen. Ze riskeren elk vijf jaar gevangenisstraf, waarvan 37 maanden effectief, na een mislukte ripdeal in Bredene en en twee andere afpersingen. De jeugdige leeftijd van de mannen vond procureur Peter De Smet geen excuus. “Het zijn melkmuilen, maar geen koorknapen", zei hij.

“Ik was niet bij mijn verstand.” Met zijn ogen naar de grond gericht, sprak Oskar P. woensdagvoormiddag het Gentse hof van beroep aan. De 20-jarige man van Poolse origine uit Bredene drukte zijn spijt uit. “Ik heb goed kunnen nadenken in de gevangenis. Op het moment van de feiten was ik niet goed bezig. Ik vraag een tweede kans en hoop op een voorwaardelijke straf onder voorwaarden.”

Dat Oskar P. dezelfde jongeman is die enkele maanden geleden nog in het gezicht van een agent spuwde valt moeilijk rijmen. Hij ondertekende zijn verhoor toen met het letterwoord HWDP, Pools voor ‘Alle politieagenten zijn kl**tzakken’. P. is geen doetje en dat blijkt ook uit de feiten die hij samen met zijn kompaan Michel V., een 19-jarige man uit Antwerpen, pleegde.

Op 8 juni vorig jaar sprak het duo af met een Nederlandse drugskoerier in de Sprookjeswijk in Snaaskerke bij Gistel. Ze stelden zich voor als potentiële kopers, maar de koerier besefte algauw dat ze de drugs wilden stelen. Hij reed weg met zijn voertuig, crashte tegen een paal en sprong uiteindelijk in het kanaal. Tijdens de vlucht vuurde Oskar P. vier keer met een alarmpistool. Speurders vonden nadien 237 gram cannabis in de Skoda Fabia van de dealer. (lees verder onder de foto)

Geitenwollensokken

De politie kon de Nederlandse man snel inrekenen. Oskar P. en Michel V. kwamen ze daarentegen pas later op het spoor. Ze konden hen daarbij nog aan linken twee gewapende afpersingen begin juli in Bredene. In amper enkele weken tijd bedreigden ze een 15-jarige jongen met een knipmes en vielen ze een koppeltje lastig dat lag te vrijen op een parking. Voor al deze feiten samen vordert het Openbaar Ministerie nu vijf jaar gevangenisstraf, waarvan 37 maanden effectief.

“Denk ook aan uw Poolse landgenoten”, zei procureur Peter De Smet tot slot tegen Oskar P. “Die mannen komen hier tegen soms erg slechte tarief in de bouw werken. U krijgt daarentegen de kans om hier in België een toekomst uit te bouwen en dan doet u dit. (...) In het verleden bent u al in aanraking gekomen met de jeugdrechter voor andere feiten. De geitenwollensokkenaanpak werkt niet bij u.” Uitspraak op 30 juni.