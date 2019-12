‘24 Uur van Snaaskerke’ haalt met ruim 32.000 euro recordbedrag op voor mughelikopter Timmy Van Assche

03 december 2019

07u58 0 Gistel Tijdens een winterbarbecue maakte de vzw 24 Uur van Snaaskerke het totaalbedrag bekend dat werd ingezameld ten voordele van de mughelikopter. Uiteindelijk mochten de initiatiefnemers afkloppen op precies 32.052 euro - zowat een verdubbeling in vergelijking met andere jaren. De vzw maakte ook bekend naar Zedelgem te zullen uitwijken voor grote evenementen.

Het afgelopen jaar werden tal van activiteiten georganiseerd met als doel geld in te zamelen voor de mugheli. Denk aan spelletjesmiddagen en natuurlijk de bekende race met gocarts die 24 uur lang duurt - bijna elke maand was er iets te beleven. “Iedereen kon vooraf een gokje wagen naar het bedrag dat zou worden overhandigd aan de mughelikopter”, laat de vzw weten. “Niemand zat er echt heel dichtbij. Zeker niet als je weet dat het geschonken bedrag de afgelopen jaren altijd rond de 15.000 euro lag.” Uiteindelijk was de verrassing erg groot toen er maar liefst 32.000 euro werd ingezameld.

“Het behalen van dit eindresultaat is te danken aan de inzet van de vzw, de verenigen en mensen die het nut van samenwerken vooropstellen", vervolgt voorzitter Jean-Marc Decoster. “Daarom bedank ik chiro ’t Ark van Leffinge, radio Melinda FM, het Decibelhuis, de kring d’Oude Kerkuuls, Judo Sonkei uit Bredene, Trucks for Heli, het Brugs Variété Theater en de fanfare Sint-Cecilia uit Eernegem.”

In de marge raakte ook bekend dat de vzw ‘24 Uur van Snaaskerke’ wordt opgesplitst. Enerzijds is er voortaan sprake van de vzw ‘24 Uur’ en anderzijds van de vzw ‘Retro’. Het actieterrein van de twee verenigingen verhuist overigens naar Zedelgem. In Snaaskerke worden wel nog kleine evenementen georganiseerd, zoals een rommelmarkt en garageverkoop.