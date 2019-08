Zingend gemeenteraadslid Rohnny Dams zetelt voortaan als onafhankelijke in Gingelomse gemeenteraad: “Ik wist een week na de verkiezingen al dat LEEF niets voor mij was” Dirk Selis

13 augustus 2019

12u22 0 Gingelom “Ik wist een week na de verkiezingen al dat LEEF niets voor mij was. Ik voelde er mij niet goed in mijn vel. Die partijdiscipline is ook niet meteen iets voor mij. Dus zetel ik voortaan als als onafhankelijke in de Gingelomse gemeenteraad”, zegt Ronny Dams hierover. Nochtans bezong hij tijdens de verkiezingscampagne zijn liefde voor LEEF letterlijk in een speciaal voor hem gemaakte schlager.

Ronny Dams, in Gingelom beter bekend als charmezanger dj Rohnny, was nog lijstduwer bij LEEF tijdens de afgelopen verkiezingen. Toen pakte de liberale partij uit met een bijzonder knap campagnelied, met bijhorende professionele videoclip. En hoewel de Zuid-Limburgse gemeente maar 8.300 inwoners telt, werd het filmpje op vijf dagen al 25.000 keer bekeken. “De verkiezingen irriteren de mensen en wij wilden onze boodschap op een positieve manier overbrengen. Een boodschap die blijft hangen”, zei lijsttrekker Kristof Schiepers toen. In die opdracht leek de partij en dj Rohnny alvast geslaagd te zijn. “Voor de opnames zijn we op één dag door de elf kerkdorpen van Gingelom getrokken. We krijgen er veel reacties op, en die zijn uitermate positief. De kostprijs van zo’n professionele videoclip valt best mee. Dat is niet duurder dan een folder te laten drukken.”

Noten

Maar vandaag heeft de zingende politicus Rohnny Dams minder noten op zijn zang. “Ik wil er er allemaal niet teveel ruchtbaarheid aan geven. Mensen die precies willen weten wat er scheelt, moeten het mij maar komen vragen”, zegt Dams. Meteen een opdoffer voor oppositiepartij Leef! die het al bijzonder moeilijk heeft om een bres in de rode burcht van de Gingelomse politiek te slaan. De gemeenteraad en de ocmw-raad in Gingelom bestaan uit 19 leden, waarvan maar liefst 11 gemeenteraadsleden van sp.a-signatuur. Oppositiepartij LEEF valt nu terug op 3 zetels. “Bijzonder jammer”, zegt Kristof Schiepers van LEEF. “Onze deur blijft openstaan, maar Rohnny heeft vrij éénzijdig ontslag genomen. Tja, nu moeten we met drie voort. Nogmaals jammer, maar we geven niet op.”