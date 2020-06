Zeldzaam grafmonument uit Bronstijd ontdekt op aardappelveld in Montenaken Dirk Selis

15 juni 2020

16u09 0 Gingelom In het Zuid-Limburgse Montenaken hebben archeologen een zeldzame vondst gedaan. Ze stoten in een aardappelveld op een huisplattegrond die lijkt te dateren in de late bronstijd of de vroege ijzertijd. Iets verder stootte ze op een een grafmonument met aardewerk. “Dit maken we niet elk jaar mee”, zegt archeologe Elke Wesemael.

“Ook tijdens de coronaperiode bleven onze archeologen onverstoorbaar aan de slag”, zegt archeologe Elke Wesemael van het archeologische onderzoeksbureau Aron uit Tongeren. “Eén van de projecten was een opgraving in Gingelom, die erg mooie resultaten opleverde. Daarbij werd onder andere een huisplattegrond aangetroffen die te dateren is in de late bronstijd of de vroege ijzertijd. Daarnaast werd er een restant van een kringgreppel aangesneden, met een diameter van om en beide 60 meter. Deze kringgreppel moet vermoedelijk tot een grafmonument hebben behoord. Binnen de greppel werd een nagenoeg volledige pot in handgevormd aardewerk aangetroffen. Verder werd op de site ook nog een silo opgegraven die veel handgevormd aardewerk en een mes uit silex bevatte. De verwerking van op de opgraving is nu in volle gang. Er werden stalen opgestuurd naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) voor houtdeterminatie en datering. We wachten met spanning de resultaten af. Het is vrij zeldzaam ja. Want over deze periode is nog niet veel geweten. Zoiets komen we niet elk jaar tegen.”

Serieus?

“Serieus?”, komt de Gingelomse burgemeester Patrick Lismont (sp.a) een beetje uit de lucht gevallen. “Ik wist dat ze er met opgravingen bezig waren toen een Montenaakse aardappelboer zijn vergunning aanvroeg om er een loods te bouwen. Maar niet dat ze iets gevonden hadden.”