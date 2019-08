Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert 7020 euro in het Kleine Vossen Park in Montenaken Dirk Selis

11u19 0 Gingelom “De uitbaters kunnen met die steun kindvriendelijke, moderniserings- en/of brandveiligheidswerken uitvoeren. Het gaat om investeringen die vaak niet onmiddellijk renderen. Daarom geef ik via Toerisme Vlaanderen gerichte financiële steun”, vertelt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts

Vakantie is nog niet voor elke jongere in Vlaanderen vanzelfsprekend. Grote (school)groepen of jeugdbewegingen stuiten bij het maken van vakantieplannen vaak nog op drempels. “Iedereen heeft recht op vakantie”, zegt Vlaams minister Ben Weyts. Veel jeugdverblijven hebben aanpassingen nodig om maximaal te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van hun jonge gasten”

Boerenbuiten

Burgemeester Patrick Lismont (sp.a) is alvast tevreden: “Het Kleine Vossen Park is een mooi initiatief in Montenaken dat alle kansen verdient. Zij laten niet alleen dieren zien, maar leren hun gasten ook iets over de dierenwereld. Belangrijk is dat men respect toont voor dieren, zodat elk dier zich thuis voelt in zijn leefomgeving. Om al de mensen, jong en oud, opnieuw of voor het eerst in contact te laten komen met allerhande dieren trachten ze van al onze diersoorten minstens enkele zeer handtamme dieren groot te brengen. Op die manier kan iedereen rustig in contact komen met een lievelingsdier of zelfs met een onbekend dier. Ze organiseren dan ook vaak kampen om de jongeren opnieuw de boerenbuiten te laten ontdekken. Fijn dat minister Weyts hier geld voor vrij maakt.”