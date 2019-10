Vandalen bekladden schoolbus en schoolmuur RTZ

24 oktober 2019

14u11 0 Gingelom Vandalen hebben in de nacht van woensdag op donderdag toegeslagen in de gemeentelijke basisschool De Groeiboog aan de Houtstraat in Jeuk. De daders bekladden de schoolbus en de gevel.

“Kennelijk hebben ze overal hetzelfde logo gespoten”, legt buurtbewoner Rudi Koninckx uit, die de vandalenstreken donderdagmorgen ontdekte. “Er staat in grote letters ‘DOKE’ met een sterretje bij. Doke is een graffiti-artiest uit het Verenigd Koninkrijk. Misschien heeft de dader zich door hem laten inspireren? Al gaat het hier toch vooral om vandalisme en kladwerk. De hele zijwand van de bus is beklad. Een klein kind kan het niet geweest zijn, want die kunnen zo hoog niet geraken met een spuitbus. Ook aan de werken in Boekhout waren trouwens al dergelijke tekens opgedoken.”

De lokale politie kwam donderdag ter plaatse voor de vaststellingen. De werkman van de school probeerde de verf intussen van de schoolgevel en de bus te krijgen.