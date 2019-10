Vandalen bekladden schoolbus en schoolmuur van De Groeiboog RTZ

24 oktober 2019

14u11 0 Gingelom Vandalen hebben in de nacht van woensdag op donderdag toegeslagen in de gemeentelijke basisschool De Groeiboog aan de Houtstraat in Jeuk. De daders hebben de schoolbus en de gevel van het gebouw beklad met graffiti.

“Ze hebben overal hetzelfde logo opgespoten”, legt buurtbewoner Rudi Koninckx uit, die de vandalenstreken donderdagmorgen ontdekte. “Er staat in grote letters ‘DOKE’ met een sterretje bij. Doke is een graffiti-artiest uit het Verenigd Koninkrijk. Misschien heeft de dader zich door hem laten inspireren? Al gaat het hier toch vooral om vandalisme en kladwerk.”

Het is overigens niet de eerste keer dat er graffiti opduikt in de buurt, vertelt Rudi. “Ook bij de werken in Boekhout zijn al dergelijke tekens opgedoken.” Wie er verantwoordelijk is voor deze streek, is momenteel nog niet duidelijk.