Twee drugsplantages opgerold

16 juli 2019

19u43 0 Gingelom De lokale politie heeft afgelopen vrijdag tijdens een huiszoeking 450 wietplantjes gevonden in een huis in Gingelom. De civiele bescherming moest ter plaatse komen om alle plantjes op te ruimen, samen met de installatie.

Eén bewoner werd na de huiszoeking in de boeien geslagen. De man werd intussen ook al voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. In het weekend werd trouwens nog een tweede man gearresteerd, met een hoeveelheid hasj en cash geld op zak. Naar aanleiding van zijn arrestatie, viel de politie een tweede woning binnen nabij Borgloon. Daar troffen speurders acht cannabisplanten aan, 12 gram hasj en 5 gram gedroogde cannabis. De verdachte zal zich later moeten verantwoorden voor de rechtbank.