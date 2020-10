Tijdelijke omleiding aan Thewitstraat en Homsemstraat in Borlo vanaf maandag Giulia Latinne

04 oktober 2020

08u54 0 Gingelom Maandag starten de werken in de dorpskern van Borlo aan de Thewitstraat en Homsemstraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal er de klinkers opbreken en vervangen door asfalt over een afstand van 200 meter. Het einde van de werken is gepland op 9 oktober. Tot dan geldt een lokale omleiding voor het doorgaand verkeer.

Omdat de voorbije jaren op een aantal locaties de klinkers los kwamen te liggen en er verzakkingen in het wegdek waren, start het Agenstschap Wegen en Verkeer met werken. Ook in de dorpskern van Borlo, want in de Thewitstraat en de Homsemstraat worden de klinkers door asfalt vervangen. Op die manier hoopt het agentschap het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers te verbeteren. Ook het geluidshinder voor de omgeving zal verminderen.

Omleiding via Jeuk

De werken starten maandag en eindigen vrijdag, afhankelijk van de weersomstandigheden. De Thewitstraat en de Homsemstraat worden tijdens deze periode tijdelijk afgesloten en dus ontoegankelijk. Ter hoogte van de werfzone wordt daarom een lokale omleiding via Jeuk voorzien.

Omwille van de weersomstandigheden kan de planning wijzigen. Volg daarom eventuele updates op www.wegenenverkeer.be.