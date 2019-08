Oppositiepartij Leef wil camera’s hangen op dorpspleinen: “Gingelom is het drugslabo van Vlaanderen geworden” Dirk Selis

12 augustus 2019

13u43 0 Gingelom “Leef is het beu. Reeds jarenlang kaarten wij de drugsproblematiek aan in Gingelom. Nu er in twee weken tijd maar liefst drie drugsplantages werden opgeruimd kan je niet meer om het thema heen. Gingelom is het drugslabo van Vlaanderen geworden. Het gemeentebestuur moet nu de problematiek erkennen en actie nemen. Onder de slogan: ‘No Leaf, wel Leef’ wil Leef meer een preventieve en betere jeugdwerking in Gingelom”, zegt Kristof Schiepers (Leef).

“De drugsproblematiek in Gingelom werd de laatste jaren steeds ontkend door het gemeentebestuur. Reeds jaren vragen wij een harder optreden tegen dealers en kwekers en een duidelijk preventiebeleid naar onze jeugd. De laatste tijd komt Gingelom enkel nog in het nieuws met drugs. Dat is een smet op ons imago. We moeten het tij keren. Als Leef Gingelom vragen wij dan ook concrete actie. Zo pleiten wij voor jaarlijkse preventieve controles bij verhuurpanden en loodsen. Wij willen meer preventie acties naar scholen en info-avonden voor de jeugd. Er moet een jeugdhuis komen met een jeugdwerking waar jongeren in een veilige en drugsvrije omgeving elkaar kunnen ontmoeten. Tenslotte eisen wij dat er camera’s op de dorpspleinen worden gehangen om het veiligheidsbeleid te verhogen en drugsdealers af te schrikken”, legt Kristof Schiepers (Leef) uit.

Alertheid van de wijkagent

“Er is geen reden tot paniek”, reageert de burgemeester van Gingelom Patrick Lismont (sp.a). “De drugsproblematiek is een landelijk fenomeen. Ook de gemeente Gingelom ontsnapt daar niet aan. Maar het is juist dankzij de alertheid van onze wijkagent dat we in die drie gevallen de zaak snel en efficiënt hebben kunnen oprollen.”