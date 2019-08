Oppositiepartij Leef pleit voor een beter bomenplan Dirk Selis

09 augustus 2019

18u29 6 Gingelom “Bomen doen leven. Bomen geven zuurstof aan onze gemeente. Ze kleuren onze dorpskernen, zorgen voor verkoeling in de zomer. Oppositiepartij Leef pleit voor meer bomen, maar ook voor een beter onderhoud en de juiste plaatsing van bomen. Bomen die in de weg staan moeten verplaatst worden en op andere plaatsen moeten bomen geplant worden”, zegt Kristof Schiepers (Leef).

“We willen de bomenproblematiek in Gingelom in de kijker zetten door een ludieke actie: met bordjes in de bomen hangen. Reeds maanden dringen wij aan op actie om een oplossing te geven aan de vele suggesties en klachten van de inwoners van Gingelom. Al lange tijd wordt een bomenplan aangekondigd. Op de laatste gemeenteraad werd nog eens gepeild naar het plan, maar een datum voor oplevering kon nog steeds niet gemeld worden. Vandaar schieten wij zelf in actie. Naast het optimaliseren van de huidige openbare bomen, willen we ook meer bomen aanplanten in Gingelom. We zullen daarom twee concrete voorstellen voorleggen op de gemeenteraad. De aanleg van een geboortebos en het inrichten van een speelbos voor de jeugd. Inwoners die zelf boomissues hebben kunnen deze melden via de website www.gingelom-leef.be”, besluit Schiepers.

GAS-boete

“Ja, de manier waarop het protest verloopt, is alles behalve normaal”, reageert burgemeester Patrick Lismont (sp.a). “Hun actie om zomaar kriskras affiches tegen de bomen te nieten, is in strijd met ons politiereglement. Ze riskeren een GAS-boete. Ze zouden toch beter moeten weten. Daarbij hebben wij een uitgebalanceerd bomenplan. Maar goed, ik begrijp dat de oppositie zich ook eens wil laten horen.”