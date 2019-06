Oostendenaar (70) beschuldigd van jarenlang misbruik van Colombiaanse adoptiedochter: vijf jaar cel gevorderd Birger Vandael

12 juni 2019

12u30 2 Gingelom In de zomer van 1993 kreeg een zevenjarig meisje uit Colombia samen met haar zus een nieuwe thuis in het Limburgse Gingelom. Ze hoopten na een jeugd in erbarmelijke toestanden op een beter en veilig leven, maar dat draaide voor het zevenjarig meisje anders uit. Ze beschuldigt haar Oostendse adoptievader van jarenlang seksueel misbruik. Het openbaar ministerie volgt haar verhaal en vorderde vijf jaar cel en de ontzetting uit de rechten.

De adoptieouders leerden elkaar in 1989 kennen en konden geen kinderen krijgen. “Terwijl de adoptiemoeder behoorlijk streng was, bleek beklaagde een zachtaardig persoon die de kinderen beschermde”, stelt advocaat Luk Delbrouck, die het slachtoffer vertegenwoordigt. “Al snel begon hij bepaalde handelingen te stellen. Het begint bij aanrakingen terwijl ze samen naar Samson & Gert in bed kijken. Eerst gebeurde dat vluchtig, later steeds uitgebreider. Rond haar twaalfde moest ze hem ook bevredigen.”

Hoe condoom werkt

Op vijftienjarige leeftijd zou de man hebben geprobeerd om aan het meisje uit te leggen hoe een condoom werkt. “Vanaf dan is ze begonnen met allerlei uitvluchten om het misbruik te voorkomen. Uiteindelijk belandde ze in een conflict met haar zus en op haar negentiende is ze alleen gaan wonen en voor zichzelf gaan zorgen. Ze had het financieel moeilijk, ook al omdat haar adoptieouders een deel van de opbrengsten van haar vakantiewerk voor zichzelf hielden om te beleggen”, aldus Delbrouck.

Toen het meisje 24 was, begon ze voor het eerst over het misbruik te praten. Uiteindelijk stapt ze pas in november 2015 naar de politie. Het openbaar ministerie spreekt van misbruik tussen 1993 tot 2002. “De klacht betreft over aanrakingen aan haar intieme delen, seksueel getinte uitspraken en handelingen, maar geen verkrachting”, verduidelijkt de procureur.

Slachtoffers Tsjernobyl

Advocaat Geert Boutsen, die beklaagde verdedigt, vertelde hoe de adoptieouders eerder ook al slachtoffers van de kernramp in Tsjernobyl en kansarme jongeren uit Roemenië opving en daarbij nooit problemen waren. “Men wil een beeld scheppen dat mijn cliënt bekentenissen heeft afgelegd, terwijl dat niet het geval is. Heel veel passages gaan niet over de vermeende aanranding, wel over de opvoedsituatie of de moeilijke relatie met haar adoptiemoeder. Soms gaat het zelfs over misbruik in Colombia. Beklaagde noemt ze op een bepaald moment zelfs een ‘goedzak’ en het gaat meer over geld dan over de feiten.” Beklaagde gaat voor de vrijspraak.

Karaktermoord

Delbrouck ziet verschillende bewijzen voor de feiten. Zo spreekt hij van een “ingrijpende verklaring”, een dagboek en de houding van beklaagde bij de poging hem aan een leugendetector te onderwerpen. “De manier waarop beklaagde een karaktermoord pleegt, is hallucinant”, laat hij verstaan. “Als men zegt dat de vrouw een lastercampagne gestart is puur voor het geld, dan heb ik daar mijn twijfels bij”, stelt ook de procureur. Vonnis op 26 juni onder voorbehoud.