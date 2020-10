Isabelle ‘BELLE 78' uit Gingelom vertelt over vierwieler in Vanity Plates: “Ik zie ons nog zitten als kind op de achterbank” Giulia Latinne

13 oktober 2020

14u05 2 Gingelom Elke donderdag vertellen mensen het verhaal achter hun gepersonaliseerde nummerplaat in het VTM 2-programma Vanity Plates, en ook Isabelle ‘BELLE 78' Swinnen uit Gingelom toont de liefde voor haar vierwieler. “Al zou iemand me een grote som geld aanbieden, de auto blijft bij ons.”

Toen Isabelle Swinnen nog klein was, speelde de geliefde Opel GTE al een onmisbare rol in de familie. “Mijn vader was 38 jaar lang eigenaar van de auto”, vertelt Swinnen. “Lange tijd reed hij races, en de auto was zijn baby. Elke zondag nam hij mijn mama, broer en mij mee om naar de wedstrijden te kijken. Ik zie ons nog zitten op de achterbank, met de frigobox tussen ons in”, lacht Swinnen.

Maar in de jaren negentig riep vader Richard de racewedstrijden een halt toe. “Hij deed het liefste mee aan sprintwedstrijden, maar die werden door rallyraces vervangen”, gaat Swinnen verder. “Tijdens die wedstrijden zijn de wegen vaak onverhard, maar mijn vader wilde de auto daardoor niet stuk maken. Daarbovenop werd hij na verloop van tijd wat minder goed te been. Toen ontstond het idee om de auto te verkopen.”

Familiestuk

Toch ging dat plan niet door. “Toen mijn vader op het punt stond om een bod aan te nemen, heb ik ontzettend gehuild”, vertelt Swinnen. “Niet zolang geleden stond er in de krant een verhaal over een broer en zus die op zoek gingen naar de auto van hun overleden vader. Zoiets wilde ik voorkomen. Wij houden toch te veel van deze auto? De verkoop ging niet door. Gelukkig, want de Opel GTE is een familiestuk. Al zou iemand me een grote som geld aanbieden, de auto blijft voor altijd bij ons”, aldus Swinnen. En dus krijgt de geliefde auto een tweede leven van Isabelle als ‘BELLE 78'. “Dat hebben we zo gekozen, omdat iedereen me Belle noemt en de auto en ik allebei van 1978 zijn”, lacht Swinnen. “Op die manier willen we de auto koesteren.”

Meer over Isabelle Swinnen en de liefde voor haar vierwieler? Bekijk het VTM 2-programma Vanity Plates op donderdag 15 oktober om 20u45.