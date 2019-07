Inbrekers geraken nergens binnen RTZ

02 juli 2019

18u59

In de Mielenstraat in Buvingen bij Gingelom heeft de politie dinsdag een inbraakpoging vastgesteld. De daders waren gelukkig niet binnen geraakt. Ook even verderop aan de Thewitstraat in Borlo probeerden inbrekers binnen te raken in een tuinhuis. Daar kregen ze evenmin de deur open.