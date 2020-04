Handelaars in Gingelom blijven bereikbaar via VlaanderenOnline Dirk Selis

16 april 2020

14u56 0 Gingelom De gemeente Gingelom lanceert een online platform voor ondernemers en inwoners in de coronacrisis. Via De gemeente Gingelom lanceert een online platform voor ondernemers en inwoners in de coronacrisis. Via vlaanderenonline.be/Gingelom kan men voortaan terugvinden welke handelszaken nog bereikbaar zijn.

“De coronacrisis heeft ons leven door elkaar geschud”, steekt burgemeester Patrick Lismont (sp.a) van wal. “Om onze ondernemingen een hart onder de riem te steken, nemen wij deel aan het VlaanderenOnline platform. Daarop komt u snel te weten bij welke winkels u nog terecht kunt tijdens de quarantaine. Elke ondernemer kan zelf aangeven of die nog open is. Ook kan een ondernemer duidelijk maken of je als klant online kan bestellen, of je er kan afhalen of dat de ondernemer zijn spullen bij jouw thuis laat leveren. Je ontdekt ook meteen op welke manier je kan betalen – uiteraard bij voorkeur contactloos.”

Contactloos betalen

“In deze coronatijden is het niet altijd makkelijk om te weten waar je als klant in de buurt nog terecht kan”, zegt Tom Devos van VlaanderenOnline. "Daarom slaat ons team de handen in elkaar om dit platform te maken voor ondernemers en hun lokale klanten, in nauwe samenwerking met de gemeenten. Vanuit VlaanderenOnline volgen we de maatregelen op de voet. We trachten continu ons platform aan te passen aan de beslissingen van de overheid. Zo werken we aan de mogelijkheid om gemakkelijk bestellingen te plaatsen en contactloos digitaal te betalen.”

Economische impact

“Wij zijn blij dat we met dit platform onze plaatselijke ondernemers een hart onder de riem kunnen steken”, gaat burgemeester Lismont verder. “Als gemeentebestuur ondersteunen we tijdens de coronacrisis onze lokale middenstanders met alle middelen die we hebben. Dankzij dit initiatief zijn de winkeliers, hun personeel en hun klanten optimaal beschermd tegen de economische impact van het coronavirus.”