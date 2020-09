Gingelomse IT’er schoolt zich om tot alpacaboer en wordt bekroond met UNIZO Handmade in Belgium-label Emily Nees

26 september 2020

09u38 0 Gingelom Toen Gunther Willems (42) in 2016 zijn job als informaticus verloor, besloot hij om voluit te gaan voor zijn hobby: alpaca’s verzorgen. Hij trok naar Canada om het spinnen van wol onder de knie te krijgen, en opende uiteindelijk een eigen spinnerij. Een knap verhaal als je het aan UNIZO Limburg vraagt, want de man mag zich aan de eregalerij van UNIZO Handmade in Belgium toevoegen.

“In 2012 kocht ik twee alpaca’s voor mijn vrouw Els”, vertelt de Gingelomse Gunther Willems (42). “Al snel volgde er een derde, en nog wat later kwamen er opnieuw zeven alpaca’s bij. Die bleken dan ook nog eens drachtig te zijn. Zo groeiden we dus vrij snel uit tot een echte alpacaboerderij. Vandaag hebben er een vijftigtal”, lacht hij.

Al koos hij niet zomaar voor het beroep. In het jaar 2016 was hij namelijk genoodzaakt om het over een andere boeg te gooien, nadat hij zijn job als IT’er verloor. “We speelden al langer met het idee om een wolspinnerij te starten, maar pas toen hebben we die knoop defenitief doorgehak”, blikt Gunther terug.

Mijn vroiw Els en ik trokken in 2017 naar Canada, waar we een stage in een spinnerij volgden en met alle machines leerden werken Alpacaboer Gunther Willems

“Mijn vroiw Els en ik trokken in 2017 naar Canada, waar we een stage in een spinnerij volgden en met alle machines leerden werken. We leerden er dus de kneepjes van het vak. Vervolgens zijn we van start gegaan met de bouw van onze eigen spinnerij onder de naam Tumulus Fiber Mill, waarvoor de mensen vanuit Canada naar Gingelom gekomen zijn om ons een handje te helpen.”

Geen sinecure

Wol spinnen is echter geen sinecure. Het vergt heel wat tijd en geduld om de techniek onder de knie te krijgen. “Ondertussen beheers ik die volledig en kan ik ook de wol van andere dieren zoals schapen, lama’s, kamelen en jakken verwerken tot garen of vilt.”

“Een fantastisch verhaal”, vult Bart Lodewyckx aan, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. “Gunther beheerst het volledige proces, gaande van het scheren van de dieren tot het tuimelen, wassen, handmatig drogen, rekken, spinnen, kleuren van de wol…”

“Wij overhandigen dan ook met veel trots het Handmade in Belgium-label aan Gunther en zijn Tumulus Fiber Mill. Met dat label erkent UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten. Het garen, gevilt stof, de sjaals, mutsen: alle producten die Gunther maakt, passen perfect in het plaatje.”