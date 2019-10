Gingelom gaat voor 20.000 euro bomen kopen Dirk Selis

11 oktober 2019

11u10 0 Gingelom Op de gemeenteraad van 8 oktober werd het gemeentelijk bomenplan goedgekeurd. “Het is de bedoeling om, met dit bomenplan als handleiding, het bestaande bomenbestand op een correcte en deskundige manier te beheren als ook met nieuwe aanplantingen het huidige bomenbestand uit te breiden”, zegt burgemeester Patrick Lismont (sp.a)

“De eerste grote doelstelling van is om zo snel mogelijk de onderhoudsachterstand in het bomenareaal weg te werken. De eerste drie jaren zullen wij dan ook wat dat betreft een inhaalbeweging moeten maken, hierin bijgestaan door externe deskundigen”, gaat Lismont verder.

Gouverneur

“Ook de volgende jaren gaan we trouwens fors investeren in bijkomende bomen. Momenteel werden er 867 bomen geïnventariseerd op het openbaar domein, dit aantal willen we in de nabije toekomst fors om hoog krikken. We zullen hiervoor trouwens in stappen in het bomenproject van de Gouverneur, waar Gingelom de volgende drie jaren recht heeft op een subsidie van 9617 euro, mits wijzelf voor dit zelfde bedrag bomen aankopen”, sluit de Gingelomse burgemeester af.