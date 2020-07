Gemeente Gingelom schrapt alle evenementen: “De veiligheid en gezondheid van ons allen primeert” Dirk Selis

27 juli 2020

11u26 3 Gingelom Het aantal besmettingen in België blijft aanzienlijk stijgen. Daarom beslist de gemeente Gingelom om geen evenementen te laten doorgaan tot en met 31 augustus. “De veiligheid en gezondheid van ons allen primeert. Draag zorg voor jezelf en zo ook voor anderen”, zegt burgmeester Patrick Lismont (sp.a).

“Voorlopig hoort Gingelom nog bij de 12 coronavrije gemeenten in Limburg. Maar we willen niet terug belanden in de situatie van de eerste golf, waarbij Gingelom één van de zwaarst getroffen gemeenten was”, zegt burgemeester Patrick Lismont (sp.a).

BK Tijdrijden

Daarom werd dan ook beslist om niet te wachten op de eventuele verstrengingen van de Nationale Veiligheidsraad en om alle culturele, culinaire en sportieve evenementen in de gemeente te schrappen t.e.m. 31 augustus. “Dit geldt eveneens voor alle sportmanifestaties zoals het BK Tijdrijden en de voetbaltornooien voor senioren en jeugd. Voor wat betreft reguliere voetbalwedstrijden en trainingen worden de richtlijnen van de hogere overheid gevolgd. Enkel als iedereen zich consequent en met gezond verstand aan alle maatregelen houdt, kunnen we erin slagen om het tij weer te doen keren”, besluit Lismont.