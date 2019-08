En toen nam mijnheer pastoor zijn riotgun: “Van mijn keeshondje moeten ze afblijven!” Pastoor van Montenaken maakt zich opnieuw schuldig aan dierenverwaarlozing Dirk Selis en Birger Vandael

14 augustus 2019

18u00 12 Gingelom Toen Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder op dinsdag 6 augustus de pastorij van Montenaken binnentrad, hield het geluid van een riotgun hem tegen. “Ik heb al veel meegemaakt tijdens een inbeslagname, maar een priester met een riotgun slaat werkelijk alles”.

De dierenpolitie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken nam samen met de inspecteur-dierenarts van dierenwelzijn Vlaanderen na een controle één kat, twee dwergpapegaaien, drie valkparkieten, één geelkuif kaketoe, één grijze roodstaart papegaai, zes goudvissen en één shubunkin (ook een soort goudvis) in beslag. De dieren waren verwaarloosd en vereerden in erbarmelijke toestand. De dieren werden opgehaald door het Dierenasiel Sint-Truiden en het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder.

Niet de eerste keer

“Onze pastoor, tja”, zucht de Gingelomse burgemeester Patrick Lismont (sp.a) wanneer we hem bellen terwijl hij onderweg is naar zijn vakantiebestemming. “Het is een brave man, en de mensen van Montenaken (deelgemeente van Gingelom, red.) helpen hem zo goed als ze kunnen. Begin juli hebben zijn parochianen pastoor Eric nog gevierd naar aanleiding van 40 jaar priesterschap. Maar… (de burgemeester zoekt de juiste woorden, red.) ik weet niet of hij iemand is, die zich alleen kan beredderen. We hebben veel geduld gehad, en zijn vaak in overleg getreden over zijn dieren, maar spijtig genoeg heb ik vorige week het licht op groen moeten zetten om zijn dieren in beslag te laten nemen. Het kon zo niet verder blijven duren.”

Het is niet de eerste keer dat pastoor Eric Scheunis problemen heeft met de FOD Dierenwelzijn. In oktober 2017 kwam het opvangcentrum al eens acht van zijn ezels opladen. “Zonder enige verwittiging gestolen”, zei de pastoor toen, die naar eigen zeggen al 35 jaar ezels kweekt. “Ze zijn te vet en staan in een weide omheind met prikkeldraad en toch worden ze zogezegd verwaarloosd”, was zijn uitleg toen.

Volharden in de boosheid

Maar bij het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder, waar ze bij het uitvoeren van een inbeslagname toch al één en ander gewend zijn, reageert men met verbijstering: “Toen ik letterlijk de eerste stap naar binnen zette, werd het plots bittere ernst . ‘Als hier vandaag één dier wordt meegenomen dan haal ik nu mijn riogun’, klonk het bij mijnheer pastoor. Gelukkig was de politie erbij en die nam zijn wapen prompt in beslag.”

“Hij is trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Tien jaar geleden hebben we een hele partij ernstig verwaarloosde dieren uit ellendige omstandigheden uit de ambtswoning van de Montenaakse pastoor moeten bevrijden. Blijkbaar volhardt hij in de boosheid. En ook deze keer verkeerde de dieren in erbarmelijke omstandigheden.”

Koning Filip

“Toen ze ook mijn keeshondje wilden afpakken, werd het mij inderdaad teveel”, reageert pastoor Eric Scheunis.

“Mijn keeshondje is tip-top in orde. Toen heb ik inderdaad gezegd dat ik in dat geval mijn jachtgeweer ging halen. Ik zie de dieren graag, net zoals onze heilige Franciscus, maar zelfs mijn zes goudvissen hebben ze meegenomen. Ik wil mijn beestjes terug, zeker mijn vogels. Ik ga terug contact opnemen met de politie. Maar als ik ze niet terugkrijg, schrijf ik een brief naar koning Filip. Pas op dat heb ik de vorige keer nog gedaan hè. Toen ze mijn ezels kwamen weghalen. En toen heb ik ze teruggekregen. Prins Laurent heeft zelfs een ezeltje van mij.”