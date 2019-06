Dertig maanden cel voor Oostendenaar (70) die Colombiaanse adoptiedochter jarenlang misbruikte

26 juni 2019

14u00 0 Gingelom Een 70-jarige man uit Oostende is veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden voor het jarenlange misbruik van zijn Colombiaanse adoptiedochter. In de zomer van 1993 kreeg het toen zevenjarig meisje uit Colombia samen met haar vijfjarige zus een nieuwe thuis in het Limburgse Gingelom. Ze hoopten na een jeugd in erbarmelijke toestanden op een beter en veilig leven, maar dat draaide voor het meisje anders uit.

De adoptieouders leerden elkaar in 1989 kennen en konden geen kinderen krijgen. Ze vingen eerder al slachtoffers van de kernramp in Tsjernobyl en kansarme jongeren uit Roemenië op, alvorens de Colombiaanse meisjes naar ons land te halen. Bij die eerste groep waren er nooit problemen, bij de Colombiaanse meisjes liep het echter helemaal verkeerd.

Tijdens Samson & Gert

“Terwijl de adoptiemoeder behoorlijk streng was, bleek beklaagde een zachtaardig persoon die de kinderen beschermde”, stelde advocaat Luk Delbrouck, die het slachtoffer vertegenwoordigde. “Het begon bij aanrakingen terwijl ze in bed samen naar Samson & Gert keken. Eerst gebeurde dat vluchtig, later steeds uitgebreider. Rond haar twaalfde moest ze hem ook bevredigen.”

Op 15-jarige leeftijd zou de man hebben geprobeerd om aan het meisje uit te leggen hoe een condoom werkt. “Vanaf dan is ze begonnen met allerlei uitvluchten om het misbruik te voorkomen. Uiteindelijk belandde ze in een conflict met haar zus en op haar negentiende is ze alleen gaan wonen en voor zichzelf gaan zorgen. Ze had het financieel moeilijk, ook al omdat haar adoptieouders een deel van de opbrengsten van haar vakantiewerk voor zichzelf hielden om te beleggen”, aldus Delbrouck.

Toen het meisje 24 was, begon ze voor het eerst over het misbruik te praten. Uiteindelijk stapte ze pas in november 2015 naar de politie. Het openbaar ministerie spreekt van misbruik tussen 1993 tot 2001. De klacht had betrekking op aanrakingen van haar intieme delen, seksueel getinte uitspraken en handelingen, maar geen verkrachting.

Cruciale geluidsopname

Het meisje nam zelf een gesprek op waarin beklaagde de feiten niet betwistte, antwoordde dat het niet had mogen gebeuren en dat hij niet wist waarom hij het had gedaan. Die opname bleek cruciaal te zijn. De rechtbank oordeelt dat het gesprek van bijna twee uur rustig en zonder enige dwang verliep. De rechtbank betwijfelt ook het zogenaamde geldgewin namens de dochter en veroordeelt beklaagde. Die wordt ook voor vijf jaar ontzet uit de rechten, moet een boete betalen van 200 euro en is aan het slachtoffer een schadevergoeding van 9.822,48 euro verschuldigd.