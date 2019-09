Car Free Week bij gemeente Gingelom DSS

16 september 2019

10u43 0 Gingelom Van 16 tot 22 september wordt in heel Vlaanderen de Week van de Mobiliteit georganiseerd. De Week van de Mobiliteit is hét festival van de duurzame mobiliteit. Tal van acties en initiatieven doen ons stilstaan bij ons verplaatsingsgedrag en laten proeven van de alternatieven. Want wie de overstap maakt ontdekt zelf de voordelen van het stappen, trappen, trein/tram/bus of autodelen.

Dit jaar wil het gemeentebestuur van Gingelom zich extra inzetten. Daarom werd er een oproep gedaan naar de personeelsleden om tijdens de Week van de Mobiliteit de wagen aan de kant te laten staan en op een duurzame manier naar het werk te komen. Er wordt opgeroepen om te voet, met de fiets of met de bus naar het werk te komen. Een andere optie is natuurlijk om af te spreken met collega’s om samen te carpoolen. Werknemers die tijdens de Week van de Mobiliteit minstens 3 keer op een duurzame manier naar het werk komen (te voet, met de fiets/bus of al carpoolend), worden hiervoor beloond. Op vrijdag 20 september worden de deelnemers getrakteerd op een lekker ontbijt. Schepen Jan Wicheler is tevreden over het engagement van het gemeentepersoneel: “Deze actie is een eerste aanzet om de autokilometers te verminderen. We vinden het tijd om werk te maken van actief en duurzaam woon-werkverkeer bij het gemeentepersoneel. Ze hebben een voorbeeldfunctie en kunnen zo hun inwoners inspireren om bijvoorbeeld met de fiets naar het werk te gaan.”