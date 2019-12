Bibliotheek wordt ondergebracht in Sint-Pieterskerk Dirk Selis

13 december 2019

12u11 0 Gingelom “Er komen deze legislatuur forse investeringen in de verdere uitbouw en instandhouding van zowel de kerken als de gemeentelijke gebouwen”, kondigt burgemeester Patrick Lismont (sp.a) aan. Er wordt daarvoor 3,5 miljoen euro vrijgemaakt.

Omdat de huidige bibliotheek te groot is voor het aantal bezoekers, zal het gebouw worden omgevormd tot een multifunctionele zaal voor een 250-tal personen en met een groot podium. Daarnaast zal er nog plaats zijn voor een grote keuken, sanitair en artiestenloges. De prijs voor deze herbestemming wordt geschat op ongeveer 850.000 euro. De bibliotheek blijft wel behouden, omdat dat meer is dan enkel een uitleenpost van boeken. Het is een ontmoetingsruimte, een plek waar jongeren kunnen studeren en waar lezingen of tentoonstellingen kunnen plaatsvinden. “Omwille van de centrale ligging en de monumentale uitstraling willen we de bibliotheek onderbrengen in Sint-Pieterskerk, pal in het centrum”, gaat Lismont verder. “We hebben nog altijd tien kerken, en dat is voor een gemeente zoals de onze te veel en te duur. Dit is dus een zinvolle nevenbestemming. We spreken over nevenbestemming, omdat de erediensten niet in het gedrang zullen komen. Er zal een soort afscheiding worden gemaakt, waardoor er nog altijd een sacraal gedeelte in de kerk zal blijven bestaan.”