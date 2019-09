Bex Fruit, slachtoffer van een sector in zwaar weer: boeken dicht na vier generaties Dirk Selis en Filip Kevers

13 september 2019

12u01 1 Gingelom Bex Fruit, ooit een bloeiend fruitbedrijf dat tot 150 vaste medewerkers en seizoensarbeiders in dienst had, is niet meer. Slachtoffer van een sector in woelige wateren. De inboedel werd al openbaar geveild en nu dreigen ook de woning en hangar van Stefan en Kathleen Bex onder de hamer te gaan. “We zullen niet de laatste zijn”, klinkt het weinig hoopvol.

De fruitsector zit al even in de hoek waar de klappen vallen. Er is de Ruslandboycot, toenemende internationale concurrentie, en falende veilingen. Koppel daar nog eens letterlijk zwaar weer aan, zoals hagel en nachtvorst, en het hoeft niet te verbazen dat het water veel fruittelers aan de lippen staat. Bex Fruit uit Gingelom is voorbij dat punt: na vier generaties liggen de boeken neer.

“We zullen niet het laatste familiebedrijf zijn dat overkop gaat”, voorspelt Stefan Bex. “Banken willen niet meer investeren. Privé-investeerders en grote concerns, die vaak geen voeling met de sector hebben, nemen het van hen over. Voor vele fruitbedrijven waren en zijn zij de laatste strohalm. Maar voor ons is het verkeerd afgelopen. Alles stond klaar om door mijn zoon overgenomen te worden. Maar alles is nu weg.”

Bankencrisis

Stefan blikt terug naar 2008, het jaar van de bankencrisis. “Ons bedrijf liep toen op wieltjes”, vertelt hij. “Maar onze bank wilde onze nieuwe investeringen niet meer financieren, en raadde ons een privé-investeerder aan. Wat doe je dan? Luisteren, toch? Die investeerder was bovendien meteen bereid om ons een fiks bedrag te geven, op voorwaarde dat we een fikse intrest wilden betalen. We konden niet anders, en zo vertrok een trein die niet meer te stoppen viel. Elf jaar lang hebben we gemiddeld aan 8 tot 11 procent intrest geleend, geleasd en gehuurd. En de privé-investeerder had intussen volmachten op rekeningen, en bepaalde het reilen en zeilen binnen ons bedrijf.”

Intussen kreeg de fruitsector klappen. “De Ruslandboycot heeft bijvoorbeeld velen hard geraakt”, legt Stefan uit. “Als je dan nog eens becijfert dat de winst in onze teelt tussen de 1 en 1,5 procent bedraagt, dan weet je dat het langzaamaan onhoudbaar wordt. We hadden ons er nagenoeg bij neergelegd dat het allemaal verkeerd zou aflopen. ‘Eigen schuld, dikke bult’, zullen velen concluderen. Maar de klok was niet meer terug te draaien. De bank heeft onze bestaande kredieten in 2017 opgezegd, waarna we nog twee jaar doorgegaan zijn met onze investeerder, in de hoop dat die ons zou blijven steunen. Niet dus... Alles is weg. Drie vennootschappen overkop, vernedering door de curatoren, materiaal geveild, en ons huis in pand gegeven. We hebben werkelijk niets meer. Heel erg is dat we onze mensen — allemaal vrienden, eigenlijk — niet meer konden betalen.”

Hele familie betrokken

Intussen geraakte ook zoon Cedric, amper 19 jaar en pas van school, betrokken. “Op aanraden van de privé-investeerder richtten we begin dit jaar nog een vennootschap op voor mijn zoon. Nog voor hij begonnen is, zit Cedric nu ook al met een failliete vennootschap diep in de schulden. Dat is voor ons moeilijk te verteren... Goed, we zijn tegen dit faillissement in beroep gegaan. Maar ons vertrouwen is weg.” Een goede perenoogst gaf Stefan nochtans uitzicht op een flinke som geld. Maar ook daar werd een streep door getrokken. “Onze investeerder heeft de peren langs ons heen verkocht voor 0,11 cent. Een drama. Wij zijn ons levenswerk nu kwijt, en we hopen dat iedereen — ook onze collega’s — zo misschien beseffen welk gevaar er bestaat. Gelukkig is Cedric intussen aan de slag bij een ander fruitbedrijf. We zijn hen erg dankbaar.”