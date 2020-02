Aaron en gezin sinds dinsdag in Corona-quarantaine in Tenerife: “Maken ons vooral zorgen om zoontje Astor” Dirk Selis

27 februari 2020

12u30 0 Gingelom Aaron Bronckaers (28) uit Gingelom had zich zijn vakantie in Tenerife ietwat anders voorgesteld. Samen met zijn vriendin Imke (27) en hun zoontje van vijf maanden Astor zitten ze sinds dinsdagochtend in quarantaine in hun H10 Costa Adeje Palace Hotel in Tenerife.

Het aantal Belgische reizigers dat vastzit in het H10 Costa Adeje Palace Hotel in Tenerife is opgelopen tot 118. Zowat duizend gasten moeten er binnen blijven, nadat een Italiaanse arts afgelopen maandag positief testte op het coronavirus. De man zou al een week in het hotel hebben gelogeerd vooraleer hij ziekteverschijnselen vertoonde. “Ja, maar hier wordt verteld dat zijn besmetting nog niet vast staat”, zegt Aaron Bronckaers (28). “Maar goed, de informatie die we hier krijgen stelt niet veel voor. In ons hotel weet men van niets en TUI kan ook niet veel vertellen. We zijn maandagavond ingecheckt en dinsdagochtend gingen we nietsvermoedend naar het ontbijt. Daar kregen we te horen dat we terug naar onze kamer moesten omwille van het Coronavirus. Ze zijn daarna onze temperatuur komen meten en dat was het dan. Geen verdere onderzoeken, niets. Ondertussen is het restaurant opnieuw open en zitten we langs het zwembad met mondmasker. Niet meteen een vakantiegevoel nee. Maar we zijn toch wel wat ongerust voor ons zoontje van bijna vijf maanden. Hij kan geen mondmaskertje dragen, want dat gaat dan helemaal over zijn gezichtje. Dus we proberen hem wat te beschermen met een doek over zijn koets te leggen.”

Geen paniek

“Er is geen paniek of chaos in het hotel. Mensen proberen er het beste van te maken, maar het feit dat je over geen informatie beschikt is echt wel vervelend. Dus er zit niets anders op dan af te wachten en proberen wat uit te rusten. Dinsdag moet ik normaal gezien terug in mijn beenhouwerij in Gingelom staan. Maar of dat gaat gebeuren valt nog af te wachten. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt”, besluit Aaron Bronckaers.

Tot 10 maart

“De lokale autoriteiten hebben ons laten weten dat de officiële quarantaineperiode in het H10 Costa Adeje Palace hotel in Tenerife 14 dagen zal zijn”, zegt Piet Demeyere van Tui. “Dit betekent dat de reizigers waarschijnlijk tot 10 maart in het hotel zullen moeten blijven, maar dit hangt ook af van de testresultaten die binnen 48 uur worden gemeld. Tenzij anders geadviseerd, kunnen de reizigers zich vrij door het hotel verplaatsen.Er werd tevens gemeld dat er vandaag een aantal klanten het hotel mogen verlaten. Hierover zijn geen details vrijgegeven en we weten ook niet om hoeveel Belgische reizigers het gaat.”