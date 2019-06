27.000 euro boete voor verhuur van onbewoonbaar pand BVDH

16u37 0 Gingelom Een bedrijf uit Rekem is veroordeeld tot een boete van 27.000 euro voor het verhuren van een woning die niet voldoet aan de vereisten en normen. Toen een wooninspecteur de vaststellingen kwam doen, bleek dat er negentien bewoners in het pand zaten.

Het bedrijf is actief in de verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen. Tussen maart en december 2015 stelde het bedrijf een bewoning in Gingelom, onderverdeeld in negen kamers en diverse gemeenschappelijke ruimtes, ter beschikking terwijl het pand niet voldeed aan de normen inzake veiligheid en woonkwaliteit. Het was de gemeente Gingelom die vroeg om onderzoek te doen naar de woonkwaliteit. Naast de boete, wordt er ook 41.310 euro verbeurd verklaard.

Poolse vennootschap

De 51-jarige Nederlandse zaakvoerder, die momenteel in Neerpelt woont, verklaarde dat hij verhuurde aan de Poolse vennootschap voor de huisvesting van Poolse arbeiders. Hij kon in zijn verweer geen afbreuk doen aan de gebreken inzake luchtkwaliteit en verluchting, brandveiligheid, gevaar op ontploffing/brand of elektrocutie. Hij krijgt een boete van 10.800 euro en moet 4.590 euro aan vermogensvoordelen afstaan. Binnen het jaar moeten beklaagden een herbestemming zoeken voor het pand of het pand slopen (indien toegestaan).