“Einde aan de verkeerschaos”: Eerste Gingelomse schoolstraten in Mielen-boven-Aalst en Jeuk ingehuldigd Dirk Selis

16 september 2019

10u38 0 Gingelom Maandag werden de twee eerste ‘schoolstraten’ in Gingelom ingehuldigd. Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag tijdelijk wordt afgesloten. In Gingelom is die primeur weggelegd voor BS De Groeiboog aan de Kerkstraat in Mielen-boven-Aalst en aan het ‘schoolbaantje’ in Jeuk.

De Kerkstraat en het ‘schoolbaantje’ zijn vanaf maandag aan het begin en het einde van de schooldag autovrij. De openbare weg is dan voorbehouden voor voetgangers en fietsers. “Tijdens het schooljaar 2018-2019 werd door de Gingelomse scholen, het gemeentebestuur van Gingelom en de provincie Limburg de Mobitool-enquête afgenomen bij de ouders”, vertelt schepen van Mobiliteit Jan Wicheler. “Uit deze enquête is gebleken dat ouders de directe schoolomgeving als gevaarlijk ervaren. In eerste instantie willen we met de invoering van de schoolstraat de verkeersveiligheid in de buurt van de school verbeteren. Het spreekt voor zich dat dit ook de luchtkwaliteit ten goede komt. Wij testen deze schoolstraat tot en met 18 oktober 2019. Na de test evalueren we het project. Bij een positieve evaluatie denken we na over een definitieve invoering.” Let wel, bewoners van de Kerkstraat mogen de straat tijdens deze korte periode wel uitrijden. Ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen voor hen. De hulpdiensten en geregeld openbaar vervoer mogen ook passeren.

Verkeerschaos

“De verkeerssituatie rond onze school was niet dramatisch slecht maar we merken toch vaak een grote verkeerschaos in de directe schoolomgeving”, zegt Ann Missotten, directeur BS De Groeiboog. “We zijn blij dat de verkeerssituatie rond onze vestigingen in Mielen-boven-Aalst en Jeuk aangepakt wordt op deze manier.” De invoering van een schoolstraat betekent meer dan alleen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. “We hopen dat dit project zal bijdrage tot een zogenaamde modal shift. Dat wil zeggen dat ouders en leerlingen worden gestimuleerd om korte afstanden met de fiets of te voet af te leggen. Doordat er minder verkeersdrukte is aan de scholen, zullen meer ouders en kinderen met de fiets of te voet naar school gaan”, besluit Wicheler.