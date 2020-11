Gilles Ruyssen en RWDM spelen voor tweede keer in drie dagen tegen Westerlo: “Ik verwacht totaal andere wedstrijd”

Centraal verdediger Gilles Ruyssen zette weer een knappe prestatie neer.

“Of ik verwacht had tegen Westerlo de drie punten thuis te kunnen houden?”, vraagt Ruyssen. “Verwachten is een groot woord, maar ik had wel goede hoop. Westerlo maakt door de corona-perikelen een moeilijke periode mee. Als er een heleboel spelers besmet zijn gerakt, is het niet zo simpel om van het ene in het andere moment weer honderd procent fit te zijn. Dat vraagt tijd. Wij van onze kant zijn er ook mee geconfronteerd geraakt, maar niet in die erge mate. Bovendien hebben we door de 0-2 winst tegen Club NXT een week geleden ons vertrouwen een enorme boost gegeven.

Westerlo-trainer Bob Peeters vond dat zijn ploeg op basis van de kansen aanspraak mocht maken op de overwinning.

“Westerlo heeft inderdaad enkele goede mogelijkheden gekregen”, beaamt Ruyssen. “Maar in het voetbal draait het nu eenmaal om doelpunten. “In het begin van het seizoen waren we ook vaak dominant en kregen we ook de betere en meeste kansen, maar zowel op Lierse als thuis tegen Lommel, leverde ons fraai spel niets op. Sinds twee wedstrijden spelen we met meer realisme. We graven ons zeker niet in, maar blind aanvallen, dat gaan we nu ook niet meer doen.”

Defensievere aanpak?

Het kan dus snel verkeren. Door twee zeges op rij verdubbelde RWDM zijn puntenoogst. Van een 6 op 18 is het nu een 12 op 24 geworden. “De reeks is sterk aan elkaar gewaagd. Elke week kan er wel een verrassing zijn. Daarom zeg ik, we moeten niet verder kijken van match tot match. Te beginnen met de volgende en dat is de inhaalmatch op Westerlo. Gelukkig geldt voor beide ploegen dat ze vrijdagavond nog gespeeld hebben. Wie het best de vermoeidheid heeft verteerd, zal wellicht het verschil kunnen maken.”, denkt Ruyssen

Vrijdag opteerde trainer Demol voor een 4-3-3 opstelling. Kans is echter groot dat hij maandagavond het iets defensiever zal aanpakken. Mits een gelijkspel blijft Westerlo op vijf punten staan van de Brusselse club.