Gezellig picknicken met het gezin of romantisch met je geliefde? Wij bundelden de meest idyllische plekjes in jouw buurt

De zomer staat garant voor heel wat heerlijke dagen. Die zijn ideaal voor een gezellige picknick in de natuur. In Vlaanderen kan je op allerlei prachtige plekjes terecht: of je nu een dekentje wil uitspreiden of liever plaatsneemt op een bankje. Onze redactie zocht enkele van die magnifieke plekjes uit en zet ze op een rijtje. Zo moet je zelf enkel nog zorgen voor een mand vol lekkers.

ANTWERPEN

Kalmthout: Kalmthoutse Heide

Op de Kalmthoutse Heide staan verschillende bankjes langsheen de wandelpaden.

De Kalmthoutse Heide is echt een idyllische locatie voor een picknick. De heide en de bossen in de omgeving zijn een populaire trekpleister voor fietsers en wandelaars. Of je nu een korte fietsroute neemt of de gevreesde wandelroute ‘ree’ van 24 kilometer. Overal langsheen de wandel- en fietspaden vind je er bankjes om even neer te zitten voor een gezellige picknick.

Waar? Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout

Antwerpen: Droogdokkenpark

Het Droogdokkenpark in Antwerpen.

Het Droogdokkenpark in Antwerpen is er nog niet zo heel lang, maar groeide intussen uit tot een van de favoriete plekjes van menige Antwerpenaar. Gelegen ten noorden van de wijk Eilandje vind je er genoeg plaats om neer te zitten voor een gezellige picknick. Op zonnige dagen kan het er wel druk zijn, maar voor wie van een beetje animo houdt is het een prima plekje om ‘s middags je boterhammen op te eten.

Waar? Eilandje, 2030 Antwerpen

Mechelen: Domein Tivoli

Een streepje Rome in Mechelen: het statige domein Tivoli.

Op domein Tivoli kan je picknicken tussen de boerderijdieren. Geitjes, schapen, varkens, ezels en pony’s zijn te vinden in het park. De konijnen hebben zelfs nieuwe hokken gekregen, die je achteraan in het neerhof van de kinderboerderij kan vinden. Picknick met speeltuin en kinderboerderij? Dat kan hier!

Waar? Domein Tivoli, 2800 Mechelen

Kasterlee: Hoge Mouw

Provinciaal domein de Hoge Mouw in Kasterlee.

Picknick op een heuvel van 35 meter in het bijzijn van een reus? Dan is de Hoge Mouw de ideale plek. Deze berg, die het domein zijn naam gaf, maakt deel uit van de Kempense Heuvelrug. Bovenop de heuvel pronkt het kunstwerk A Giant Sculpture van Gijs Van Vaerenbergh en het lijkt alsof er een reus uit het zand rijst. Over deze mysterieuze reus bestaan vele legendes. Na de picknick kan je de kinderen meenemen naar speelbos Kabouterberg, waar ze zich kunnen uitleven.

Waar? Lichtaartsebaan 45, 2460 Kasterlee

OOST-VLAANDEREN

Gent: Veerpont in Afsnee

Afsnee

Hier kan je gezellig picknicken aan de oever in de buurt van de Sint-Jan-de Doperkerk. Een oversteek met de trekveer loont zich de moeite, want naast de kerk kan je er ook de pastorij aanschouwen. Er zijn talrijke fiets- en wandelroutes in de buurt, dus een picknick hier is ideaal.

Waar? Afsneedorp 20, 9051 Gent

Eeklo: Voormalig landgoed Heldenpark

Landhuis Oakland

Picknicken op een voormalig landgoed? Het landhuis heette Landhuis Oakland en werd in eclectische stijl gebouwd. In 1952 heeft de stad Eeklo het domein opgekocht en omgedoopt tot Heldenpark. Het koetshuis werd omgetoverd tot een café en het landhuis staat nog steeds in het midden van het park. Daarnaast is er ook een speeltuin te vinden in het park, dus kan je de kinderen meenemen tijdens je picknick.

Waar? Scoutspad, 9900 Eeklo

Aalst: Kravaalbos

Kravaalbos

In het Kravaalbos ontdek je een afwisselende natuur in een rustgevend landschap. Het bos is een aantrekkelijke locatie voor een gezellige picknick. Hier kom je namelijk verschillende open plekjes tegen waar je je picknick-deken kan neerleggen. Na de picknick heb je nog de mogelijkheid om een van de drie wandellussen door het bos en het naburige landschap te verkennen.

Waar? Meldert Dorp, Aalst

Kruibeke: Polders

Polders van Kruibeke

Op een boogscheut van Antwerpen ligt in Kruibeke langs de Schelde het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen. Dat zorgt voor een uniek landschap waar je doorheen heel het jaar zorgeloos kan wandelen, fietsen, spelen, vissen en zelfs picknicken. Via de paadjes kan je je laten leiden door een gevarieerd landschap van slikken en schorren, elzenbroekbossen en weidevogelgebied. De perfecte plek dus voor een gezellige picknick in de natuur. Vergeet zeker je verrekijker niet want in dit gebied spot je vaak dieren.

Waar? Beekdam 1 in Bazel

WEST-VLAANDEREN

Torhout: Geboortebos Spanjaardbeek

Picknicken in het groen in Torhout.

Je vindt er een picknickbank voor zes personen met een klein bankje voor kinderen. Daarnaast vind je er een ligbank voor twee personen. Het ligt langs de Moereveldwandelroute. De Moereveldwandelroute leidt je langs rustige landwegen, boerderijen, weilanden en akkers. Kleine waterlopen kronkelen door het landschap. Het startpunt is kinderboerderij d’Oude Smederij in de Ieperse Heerweg. Het is lusvormig, 7,6 kilometer lang en bewegwijzerd. De vallei van de Koebeek en de Spanjaardbeek zijn maar een paar bezienswaardigheden onderweg.

Waar? Toegang via de Ieperse Heerweg, Torhout

VLAAMS-BRABANT

Oud-Heverlee: Meerdaalwoud

In Meerdaalwoud kom je helemaal tot rust.

Op slechts drie kilometer van de bruisende provinciehoofdstad Leuven ligt het Meerdaalwoud, op het grondgebied van Oud-Heverlee. In het grootste loofbos van Vlaanderen vind je vast wel een plekje waar je in alle rust je picknick kan verorberen. Er zijn ook heel wat faciliteiten in het Meerdaalwoud. Zo is er bijvoorbeeld een speelbos, een hondenlosloopzone en zelfs een bivakterrein waar je kan kamperen.

Waar? Weertse Dreef 27-31, Sint-Joris-Weert

Diest: Park Cerckel

In park Cerckel vind je de restanten van een infirmerie.

Park Cerckel, op een boogscheut van het Diesterse stadscentrum, ademt geschiedenis. De Minderbroeders vestigden er zich al in 1228, maar het klooster werd door de troepen van Willem van Oranje in de 16de eeuw verwoest. Vandaag staan enkel de infirmerie en het poortgebouw nog recht. In de 19de eeuw kwam de locatie in handen van Brouwerij Cerckel, die er een prachtige stadstuin met vijver aanlegden. Het park kwam in verval, maar kreeg een tiental jaar geleden opnieuw een opknapbeurt, zodat het er weer heerlijk toeven is.

Waar? Michel Theysstraat, Diest

Halle: Maasdalbos

Het Maasdalbos is het kleine broertje van het Hallerbos.

Het bekendste bos van Halle is ongetwijfeld het Hallerbos, maar niet zo ver daarvandaan vind je het Maasdalbos. Dat is een ander stukje natuurgebied waar het heerlijk is om te picknicken. Natuurpunt beheert het Maasdalbos, maar stelt het wel open voor het publiek. Middenin het bos ontspringt de Maasdalbeek. Dat water zorgt dan weer voor een aantal speciale planten, zoals de dotterbloem. Al die bloemen trekken op hun beurt prachtige vlinders aan en in het bos worden af en toe ook reeën gespot.

Waar? Maasdalweg, Halle

LIMBURG

Borgloon: Speelboomgaard

Picknick speelbos Borgloon

Aan de Romeinse weg tussen de heuvels en boomgaarden ligt de speel- en belevingsboomgaard van Grootloon. Het perfecte picknickplekje als je van natuur en rust houdt. Hier vind je naast een gezellige picknickplek ook allerlei leuke fruitweetjes en enkele speelelementen zoals een reuze hangmat en een houten rups. Wil jij een picknick in de vorm van een barbecue organiseren? Neem dan contact op met de Jeugddienst van Borgloon op onderstaand nummer om de publieke barbecue bij de schuilhut te reserveren. Ten slotte vertrekken er vanaf deze picknickplek tal van fiets- en wandelroutes. Zo kan je na al dat lekkere eten nog even genieten van de mooie natuur.

Waar? Stationsplein 8 in Borgloon

Oudsbergen: Ven Ruiterskuilen

De picknickplek aan Ven Ruiterskuilen

Ruiterskuilen is een ven in het gebied Ophovenderheide in Opglabbeek. Het is het meest zuidelijke ven van de vier vennen. Hier kan je gezellig picknicken op een dekentje in het bos of zelfs op een zwevend platform boven het water. Zo geniet je aan een picknicktafel van een prachtig zicht op het water. Het is bovendien de perfecte plek om van de rust en stilte van het gebied te genieten. Ten slotte ligt dit unieke picknickplekje op de blauwe wandellus. Je kan het dus gebruiken als welverdiende pauze tijdens je wandeling.

Waar? Ophovenerbos in Oudsbergen

