Gewezen voetbaltrainer en turnleerkracht Guido Van Colen (82) overleden

SCHUIFERSKAPELLEIs het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is gewezen turnleerkracht en gewezen voetbaltrainer Guido Van Colen (82) uit Schuiferskapelle overleden. Hij was de echtgenoot van gewezen onderwijzeres Vera Braeckevelt. Guido was de vader van twee kinderen Wouter en Inge.

Zijn zoon kwam in 1993 om het leven tijdens een verkeersongeval. Guido was de opa van vier kleinkinderen Fieke, Mats, Lente en Sebastian. Hij werd geboren in Sint-Jan (Wingene). Guido was de oudste van een kroostrijk gezin van zes kinderen. Na de lagere school volgde hij twee jaar humaniora aan het Klein-Seminarie in Roeselare en vervolledigde zijn middelbare studies aan het Sint-Jozefscollege in Tielt. In Heverlee behaalde hij vervolgens het diploma van regent Lichamelijke Opvoeding.

Nadat Guido in 1963 zijn militaire dienstplicht in Brugge had vervuld was hij eerst enkele maanden opsteller bij het ministerie van Arbeid. Nadien werd Guido turnleraar in de basisschool van Meulebeke en later ook in de lagere scholen in Wingene.

Guido woonde langs de Wingensesteenweg op wijk De Ratte. Hij voetbalde onder meer bij het toenmalig KFC Tielt en diverse clubs in de regio. Hij was (jeugd)trainer en scout van Cercle Brugge, KV Kortrijk, FC Roeselare, FC Meulebeke, Sint-Jan Wingene, Deerlijk, Zwevezele, Lotenhulle, SK Tielt. Tijdens de vakantie organiseerde hij voetbalkampen in Roeselare en Tongerlo.

De uitvaartdienst vindt plaats in Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Schuiferskapelle op zaterdag 30 juli om 10.30 uur. Een laatste groet kan elke dag van 16 tot 18.30 uur in het uitvaartcentrum Dhondt & Bockelandt, Stationstraat in Tielt.

