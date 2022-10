Gewezen Poperings OCMW-voorzitter overleden: “Wilfried had een mooi en rijkgevuld leven”

PoperingeIn het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Wilfried Vanlerberghe (84) uit Poperinge overleden. Van 1989 tot 1995 was hij voorzitter van het OCMW van Poperinge.

Wilfried was de echtgenoot van Christiane Landuyt en vader van drie kinderen. Naast gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) zijn er ook nog Günther en wijlen Gretel. Het onverwacht overlijden van Gretel kwam voor de ouders en familie bijzonder hard aan. Ze overleed in mei 2013 aan een hartstilstand tijdens een citytrip met haar ouders, broer en schoonzus in Leiden (Nederland). Wilfried had ook vijf kleinkinderen.

Hij was voor de socialisten van 1983 tot 2003 twintig jaar gemeente- en OCMW-raadslid. Ex-burgemeester Marc Mahieu (VLD) zaliger volgde hem na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1994 op als voorzitter.

Hij was secretaris van S-Plus en bestuurslid van verschillende socialistische verenigingen. Hij was ook lid van de seniorenraad. In zijn vrije tijd was Wilfried een gepassioneerd postzegelverzamelaar.

“In alle vroegte is mijn Va stilletjes ingeslapen”, reageert zoon Jurgen op zijn Facebookpagina. “Ik ga hem hard missen, maar ben toch vooral dankbaar voor de vele goeie herinneringen die hij nalaat. Hij had een mooi en rijkgevuld leven, waarvan hij - denk ik - ook zelf wel vond dat het volbracht was. Het ga je goed Va, en je mag er op rekenen dat we met zijn allen goed gaan zorgen voor Moetje.”

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 15 oktober om 10.30 uur in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge.

