Gewezen militair riskeert celstraf voor munitieverzameling: “Het is niet omdat er een Jürgen Conings geweest is, dat alle militairen zo zijn”

Een gewezen militair van 39 jaar uit Lokeren riskeert een celstraf van vijf maanden en een boete van 4.000 euro. De man heeft een verzameling van munitiepatronen, rookbommen en flitsgranaten die hij vanop het werk mee naar huis had genomen. “Ik heb een fascinatie voor wapens. Die spullen stonden decoratief thuis opgesteld. Ik zou ze nooit willen gebruiken”, meldde de man woensdag in de correctionele rechtbank.

Tijdens de rechtszaak verwees de strafrechter indirect naar Jürgen Conings, die het land dit jaar in rep en roer zette nadat hij onder meer raketwerpers uit de kazerne van Leopoldsburg had gestolen. “Het is niet omdat er een Jürgen Conings geweest is, dat alle militairen zo zijn”, was het antwoord van de verdediging.

De dertiger uit Lokeren heeft dertien jaar bij Defensie gewerkt en deed de bewaking van de militaire vliegbasis in Kleine-Brogel. In kader van een onderzoek in 2019 naar drugshandel, waarvoor hij een werkstraf van 50 uur heeft gekregen, werd er bij hem een huiszoeking uitgevoerd. Tijdens deze huiszoeking vond de politie munitie, rookbommen en flitsgranaten in het huis van de man.

Na deze ontdekking werd hij ontslagen bij Defensie. Hij heeft het naar eigen zeggen moeilijk om een job in de reguliere arbeidsmarkt te vinden. De openbare aanklager kon zich vinden in een eventuele werkstraf van 50 uur en een boete van 4.000 euro, maar daaraan mocht geen uitstel gekoppeld worden. “Ik begrijp dat hij er geen handeltje mee ging opstarten, maar zo’n verhalen komen steeds vaker voor. Er is een signaal nodig om iedereen te doen inzien dat zoiets niet kan”, aldus de aanklager. De verdediging kon zich vinden in een werkstraf. Het vonnis volgt op 17 november.