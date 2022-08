Gewezen federaal volksvertegenwoordiger Roger Bouteca (81) overleden, hij was vijftien jaar directeur van de Vlaamse school in Komen

In Kortrijk is gewezen federaal volksvertegenwoordiger Roger Bouteca overleden. Hij zetelde destijds in de Kamer voor het Vlaams Blok. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2000 werd hij in Kortrijk verkozen als gemeenteraadslid. Vooraleer Roger Bouteca in de politiek stapte was hij directeur van de Vlaamse school in Komen, nu De Taalkoffer in de Kastelenlaan.

Hij groeide in de Westhoek op in Zandvoorde, vlakbij Zonnebeke. Zowel zijn overgrootvader als zijn grootvader waren onderwijzer. Grootvader Jules Dehem is burgemeester van Zandvoorde geweest. De vader van Roger was kleermaker.

Roger Bouteca studeerde aan de normaalschool in Torhout en begon als onderwijzer in Wervik. In 1963 kwam hij naar het Sint-Amandscollege Zuid Kortrijk en kwam een jaar later wonen in een nieuwbouw in de Krysantenlaan. Nadat hij in 1977 een tweede keer in het huwelijk trad, verliet Roger het katholiek onderwijs en zette de stap naar het Gemeenschapsonderwijs.

Eerst in Beveren-Leie, van 1978 tot 1980 in Kuurne en van 1980 tot 1985 aan de Drie Hofsteden in Kortrijk. In 1985 tenslotte werd hij directeur van de Vlaamse school in Komen. Daar sloot Roger in januari 2000 zijn loopbaan in het onderwijs af.

In juni 2000 werd hij lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt en zetelde vier jaar in het parlement.. Roger stond bekend als een overtuigd en rechtlijnig Vlaming. Zijn stap naar het Vlaams Blok destijds was moedig maar niet evident. Hij was jarenlang een gewaardeerd lid van de Marnixring Lode de Boninge.

Roger was de echtgenoot van Francine Hillewaere en vader van vijf kinderen: Sophie, Caroline, Frederik, Annabelle en Nicolas. Er zijn daarnaast elf kleinkinderen. Jongste zoon Nicolas is politicoloog en professor Politieke Wetenschappen aan de UGent.

In zijn vrije tijd was zijn grootste passie de genealogie en verdiepte Roger zich in de familiegeschiedenis. Zijn oudste vondsten op familievlak gingen terug tot 1610.

De uitvaartplechtigheid vindt vandaag, vrijdag, om 11 uur plaats in de Sint-Elisabethkerk in Kortrijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.