Gewezen beroepsrenner Roger Van De Maele (69) is onverwacht overleden, hij was ploegmaat van Freddy Maertens

Staden Staden zoekt talent voor Vrijetijds­wan­de­ling

Het Stadense gemeentebestuur biedt de Stadense verenigingen, kunstenaars of artiesten de kans hun talent te delen met de andere Stadenaars tijdens de Vrijetijdswandeling. Die wordt op zondag 11 september georganiseerd door de Stadense cultuurraad. Tijdens een vier kilometer lang parcours doorheen het centrum van Staden, zullen wandelaars kennis maken met alles wat met vrijetijd te maken heeft. (Sport)verenigingen stellen hun activiteiten voor, toneelspelers brengen hun verhaal, kunstenaars tonen hun talent,... Onderweg kunnen de wandelaars proeven van een hapje en een drankje. Deelnemers kunnen starten tussen 9.30 en 11 uur. Interesse om jouw talent te tonen of je (sport)vereniging voor te stellen aan de Stadenaars? Laat ten laatste 15 augustus 2022 weten of je deelneemt per mail aan vrijetijd@staden.be of via een telefoontje naar de dienst Vrije Tijd op 051/70. 82.04.

7:52