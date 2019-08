Zwemmen wel toegelaten in recreatiedomein De Gavers Frank Eeckhout

24 augustus 2019

14u02 3 Geraardsbergen Zwemmen mag nog steeds in recreatiedomein De Gavers in Geraardsbergen. De zwemzone is niet aangetast door blauwalgen

Vrijdag vaardigde burgemeester Guido De Padt een tijdelijke politieverordening uit inzake een recreatieverbod op provinciaal domein De Gavers. Het Agentschap Zorg en Gezondheid voerde vrijdag immers een visuele controle uit van de recreatievijver van De Gavers en er werd een verdachte ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën vastgesteld (blauwalg). Daarom adviseert Zorg en Gezondheid om surfen, duiken en waterskiën te verbieden. Ook bootje varen, roeien, zeilen, pedalo, wake-boarden, tubing, bootvissen en kajakken worden ontraden omdat de recreanten bij deze activiteiten ook in contact kunnen komen met cyanobacteriën en hun toxines. “We merken dat er onduidelijkheid ontstaan is bij de burgers of ze al dan niet mogen zwemmen in De Gavers. Het zwemgebied buiten ligt buiten de recreatiezone en er mag daar dus nog gezwommen worden", laat communicatieambtenaar Steff De Vos weten.