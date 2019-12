Zware klap aan ‘het holleke’ in Gaverstraat: drie wagens total loss Koen Moreau en Frank Eeckhout

26 december 2019

13u15 54 Geraardsbergen Aan de tunnel onder de spoorweg in de Gaverstraat in Overboelare werden donderdagnamiddag twee geparkeerde wagens aangereden.

Een wagen die vanaf de Guilleminlaan richting Overboelare reed, verloor om onduidelijke redenen meteen na het ‘holleke’ de controle over het stuur. Daarop raakte hij met hoge snelheid twee geparkeerde wagens. De ravage was enorm. Alle drie de wagens zijn rijp voor de schroothoop. Als bij wonder raakte niemand gewond. Door het ongeval, de vaststellingen, de opruimwerken door de brandweer en de takelwerken was de straat wel een hele poos versperd.