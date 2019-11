Zware brand vernielt cafetaria en douches sportcomplex Velina Frank Eeckhout

26 november 2019

17u25 33 Geraardsbergen Een zware brand heeft de cafetaria en de douches van sportcomplex Velina langs de Hogeweg in Overboelare vernield. “Dit is een ramp", zucht eigenaar Albert De Norre. “We hebben dit jaar alles vernieuwd, een investering van enkele tienduizenden euro’s. Gelukkig is de tennishal intact gebleven.”

Het was een klant die uitbater Nathan Samsom omstreeks 12.30 uur verwittigde dat hij een brandgeur waarnam in de cafetaria. “Ter hoogte van kachel zag ik rook uit het plafond komen, waarna ik onmiddellijk de brandweer alarmeerde. Bij aankomst van de brandweer hing er al een grote rooksluier over de weg. Uit het dak steeg een rookpluim op. “Onze manschappen hebben zowel van binnenuit als van buiten de aanval ingezet. Omdat de vuurhaard zich in het vals plafond situeerde, hebben we delen van het dak moeten uitbreken. Daarom duurde het ook een tijdje voor we de brand onder controle hadden. Het gevatte optreden heeft er wel voor gezorgd dat de brand beperkt is gebleven tot de cafetaria. Het nablussen zal wel nog een hele tijd in beslag nemen", zegt brandweerkapitein Bart Van Hauwermeiren.

Alles vernieuwd

De uitbater van de cafetaria aanschouwde de bluswerken met lede ogen. “Sinds half augustus baat ik de cafetaria uit. Ik heb er mijn hart en mijn ziel ingestoken om er iets mooi van te maken. En ik mag wel zeggen dat ik daar op korte tijd in geslaagd was. Hopelijk kan ik snel weer aan de slag", reageert Nathan Samson. De jonge uitbater krijgt een schouderklopje van de uitbater. “We vinden er wel iets op om de cafetaria zo snel mogelijk opnieuw te openen", stelt hij hem gerust. Toch komt de brand ook voor de eigenaar van het sportcomplex heel hard aan.

“Vijftien jaar geleden heb ik het complex gekocht en dit jaar hebben we alles vernieuwd. Er werd een nieuwe keuken geplaatst, het sanitair is vernieuwd, noem maar op. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de keuken, de cafetaria en de douches volledig vernield zijn. De toiletten, de vergaderruimte, de danszaal en de squash bleven gevrijwaard. Daar is enkel water en rookschade. Ook de tennishal zat onder de rook. Misschien kunnen we de squashterreinen tijdelijk ombouwen tot cafetaria zodat de vele verenigingen en sporters, die hier hun thuisbasis hebben, snel weer iets kunnen drinken", bedenkt eigenaar Albert De Norre.

Burgemeester Guido De Padt kwam langs om zich van de situatie te vergewissen en de gedupeerden een hart onder de riem te steken. Sportcomplex Velina geeft onder meer onderdak aan een tennis- en padelclub, wielerclub, spinning en een dansclub.