Zware brand legt kasteel van Viane in de as Frank Eeckhout en Koen Moreau

31 januari 2020

14u52 598 Geraardsbergen Een zware brand heeft een groot deel van het kasteel van Viane in de as gelegd. Tientallen brandweermannen werden ingezet om de vuurzee te bestrijden, maar zij stonden machteloos. Het verwaarloosde kasteel was al jaren een schandvlek voor het prachtige kasteeldomein. Brandstichting, al dan niet opzettelijk, ligt waarschijnlijk aan de oorzaak van de brand. Bij de brand vielen geen slachtoffers.

De brand ontstond op de bovenverdieping van het kasteel en werd omstreeks 13.50 uur opgemerkt. Brandweerkorpsen uit Geraardsbergen, Tollembeek, Denderleeuw en Aalst snelden ter plaatse. Bij aankomst van de eerste brandweerwagen sloegen de vlammen al uit het dak. Het duurde ruim een uur voor de brandweermannen de vuurzee onder controle hadden. Ondanks de inzet van tientallen manschappen konden de pompiers niet verhinderen dat een groot deel van het kasteel, waaronder de iconische koepel, in vlammen opging.

Bouwkundig erfgoed

Kasteeldomein de Blondel de Beauregard is al sinds 1977 beschermd als cultuurhistorisch landschap. In 2009 werd het kasteel erkend als bouwkundig erfgoed. Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in 1545. Van dit oorspronkelijke kasteel en bijhorende kapel zijn geen resten bewaard. Het huidige kasteel met bijhorend domein zijn voor het eerst te zien op een plan uit 1762. Een aantal jaren na de Tweede Wereldoorlog kreeg het landgoed zijn huidige bestemming van recreatiedomein met visvijver, camping, restaurant en feestzalen.

Renovatie

Enkele jaren geleden werd het recreatiedomein opgewaardeerd met uitzondering van het kasteel. Dat kwam in Nederlandse handen en ligt er ondertussen vervallen bij. De eigenaar had toen nochtans wilde plannen. Hij wilde het kasteel ombouwen tot een chique seniorentehuis met vijftien luxeappartementen. Met subsidies van de overheid werd het dak gerenoveerd, maar daar bleef het bij. Het kasteel was al een hele tijd een doorn in het oog van de inwoners van Viane. Een paar jaar geleden stuurde burgemeester Guido De Padt een brief naar de Procureur des Konings van Parket Oost-Vlaanderen en Onroerend Erfgoed met de vraag om de eigenaar van het verwaarloosde kasteel tot renovatie aan te zetten. Na lang aandringen werd gevolg gegeven aan de vraag van De Padt. De eigenaar werd verplicht tot een integraal erfgoedkundig herstel van het kasteel. Dat is echter nooit gebeurd.

Nostalgie

“Voor heel wat inwoners van Viane betekent het kasteel een pure brok nostalgie. Vele tientallen inwoners, waaronder ikzelf, hebben in de feestzaal van het kasteel namelijk hun huwelijksfeest gevierd. Bovendien is het domein een ideale plek om te wandelen of tot rust te komen. We gaan nu bekijken wat er met de resten van het kasteel moet gebeuren", reageert Guido De Padt.