Zwaar vandalisme in leegstaand restaurant Tierlantijn: ramen uitgegooid en deuren vernield KOEN MOREAU

04 juli 2019

07u55 10 Geraardsbergen Nadat de huurder van restaurant Tierlantijn langs de Aalstsesteenweg in Schendelbeke failliet ging en een hoop rommel achterliet, bezorgden vandalen eigenaar Serge Van Der Poorten nu nog meer leed.

“Zondagnacht hebben vandalen verschillende ruiten en deuren vernield. Binnen werden eveneens vernielingen aangebracht”, vertelt de man, zaakvoerder van kledingzaak Jippy’s in de Grotestraat in Geraardsbergen. De motivatie van de daad is onduidelijk, maar het voorval bezorgt Van Der Poorten nog meer werk. “We waren net gestart met de tonnen achtergelaten afval naar buiten te sleuren zodat we de zaak terug konden opknappen en verhuren.” De man doet een oproep naar getuigen. “Wie iets zag of weet, mag contact opnemen met ons of met de lokale politie van Geraardsbergen via 054/43.04.30.