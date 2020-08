Zon, licht en warmte voor scholen in Geraardsbergen Frank Eeckhout

28 augustus 2020

15u17 0 Geraardsbergen De basisscholen van het Sint-Catharinacollege in Onkerzele, Zarlardinge en Moerbeke hebben een energie-make-over ondergaan. De subsidie ‘Overal Stroomversnellers’ van 33.204 euro van de Vlaamse overheid en de samenwerking met het stadsbestuur en energiecoöperatie Denderstroom hebben het energieproject in een stroomversnelling gebracht.

Vorig jaar werden al zonnepanelen geplaatst op de daken van de drie lagere scholen. “Met de verwachte winst van die zonne-energie werden de basisscholen in Onkerzele en Zarlardinge uitgerust met nieuwe, isolerende ramen. De nieuwe ramen zijn top en hebben het verbruik al goed naar beneden gehaald. Voor Moerbeke is het verhaal nog mooier. Het project ‘Zon-licht en warmte voor uw school’ was de aanzet om de verwarming volledig te herbekijken. De verwarming op heel deze campus werd aangepakt: twee stookolietanks en de luchtverwarming werden verwijderd. Alle blokken worden voorzien van aardgas, hoog rendementsketels en radiatoren. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot met 17%. De zonnepanelen en renovatie genereren een besparing die op haar beurt geherinvesteerd kan worden in efficiënte verlichting", zegt Sofie Punnewaert van de technische dienst in het Sint-Catharinacollege.