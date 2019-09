Zomer-BOB scoort beter dan vorig jaar Frank Eeckhout

11 september 2019

15u49 2 Geraardsbergen De resultaten van de Zomer-BOB campagne van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde zijn beter dan vorig jaar. “In vergelijking met de Zomer-BOB campagne van 2018 stellen we daling van 0,33 procent positieve testen vast", zegt korpschef Jurgen De Landsheer.

In de maanden juni, juli en augustus controleerde politie Geraardsbergen/Lierde 1.861 bestuurders op het rijden onder invloed. “51 daarvan of 2,74 procent legde een positieve ademtest af. Nog eens 21 (1,13 procent) bevond zich in de alarmfase. Dat is een daling van 0,33 procent in vergelijking met vorige zomer. We zijn dus tevreden. Uiteraard kan dit cijfer nog altijd beter. Daarom zal onze politiezone ook in de toekomst gerichte controles blijven uitvoeren om zo de pakkans van hardleerse bestuurders die onder invloed van alcohol achter het stuur kruipen, te verhogen. Rijden en alcohol drinken gaan immers niet samen”, aldus De Landsheer.