Zesdeklassers zeggen neen tegen verslavende middelen: Ouders maken kennis met MEGA-project Frank Eeckhout

11 oktober 2019

13u53 1 Geraardsbergen In de Spiraal in Geraardsbergen ging donderdagavond het M.E.G.A. (Mijn Eigen Goede Antwoord) project van start. “MEGA is een project waarbij leerlingen uit het zesde leerjaar aangeven zich te verzetten tegen verslavende middelen”, verduidelijkt MEGA-inspecteur Schoonjans.

Veilig op internet, info over alcohol en druggebruik, kennismaking met politie, het donderdagavond 10 oktober kwam het allemaal aan bod in jeugdcentrum De Spiraal. Ouders van leerlingen van de derde graad basisonderwijs werden er immers uitgenodigd om kennis te maken met het MEGA-project, een programma dat zesdeklassers leert ‘neen’ zeggen tegen verslavende middelen. Nieuw dit jaar was de organisatie van twee workshops rond ‘prestatiedruk/stress’ en ‘gamen/schermtijd’. Via een groepsgesprek konden ouders hier hun ervaringen met elkaar delen.

Het MEGA-pakket bestaat uit een lespakket van enkele sessies. De MEGA-inspecteur neemt zelf twee lessen voor zijn rekening, de rest wordt door de leerkracht of de andere partners gedaan. De klemtoon ligt op het aanleren van sociale vaardigheden zoals het herkennen van en omgaan met sociale druk en stress, het assertief leren reageren op ongewenste voorstellen en risicovolle uitdagingen én het efficiënt leren contacteren van nooddiensten. “Het doel is dat de leerling kritisch kan zijn over allerlei thema’s en zijn/haar eigen mening hierover kan formuleren. Wij willen hen vooral aanleren om zich in concrete situaties weerbaar op te stellen en voldoende zelfvertrouwen te tonen. Het project wordt afgesloten met een MEGA-fuif voor de leerlingen. De bedoeling hiervan is kinderen te laten ervaren dat het mogelijk is om plezier te maken en zich goed in zijn/haar vel te voelen zonder gebruik van verslavende genotsmiddelen", zegt de MEGA-inspecteur.