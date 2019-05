Zesdejaars GO! Centrum overnachten op school Frank Eeckhout

29 mei 2019

11u25 0 Geraardsbergen De zesdejaars van GO! Centrum Geraardsbergen hebben van dinsdag op woensdag de nacht doorgebracht op school.

Elk jaar organiseren de leerkrachten een sleepover voor de zesdeklassers als afsluiter van hun lagere schoolperiode. ’s Avonds werkten de leerlingen samen om een gezonde maaltijd te bereiden. “Zo werd het groepsgevoel verder aangescherpt", vertelt juf Mieke van het zesde leerjaar. Daarna keken de leerlingen nog naar een film en kregen ze een traktatie van de school. Het werd een zalige nacht op school en ’s ochtends waren alleen maar blije gezichten te bespeuren aan de ontbijttafel.

“Door onze zesdeklassers een sleepover te laten beleven en hen een avondmaal en ontbijt aan te bieden, willen we hen danken voor de leuke tijd die we samen op GO! Centrum doorgebracht hebben. Binnenkort nemen we immers afscheid van hen. Hierdoor willen we een hechte groep creëren en de warmte die op onze school heerst extra in de verf zetten", voegt directeur Stijn Haegeman daar nog aan toe.