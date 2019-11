Zesde techniekacademie Sint-Catharinacollege volgende week van start Frank Eeckhout

08 november 2019

14u17 0 Geraardsbergen De zesde techniekacademie van het Sint-Catherinacollege in Geraardsbergen gaat op woensdag 3 november van start. Om in te schrijven moet je wachten tot de volgende editie want ook nu weer was de techniekacademie in een mum van tijd volzet.

De techniekacademie vindt plaats in de campus Kleine Karmelietenstraat (voorheen TISJ) en is bestemd voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van de basisschool. “Tien woensdagnamiddagen mogen 75 toekomstige wetenschappers en techniekers hun hartje ophalen tijdens de workshops. Zij werken aan gevarieerde technische projecten in thema’s zoals hout, elektriciteit, metaal, bouw, kunststoffen en 3D-printing. Het stimuleren van hun talenten en het oefenen van technische vaardigheden blijft één van de doelen van onze techniekacademie", laat Els Van Vaerenbergh wete.