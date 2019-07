Zes sociale koopwoningen op wijk Breekpot: “45% van bevolking komt hiervoor in aanmerking” Frank Eeckhout

18 juli 2019

11u10 5 Geraardsbergen In de wijk Breekpot in Onkerzele is de bouw voltooid van zes nieuwe sociale koopwoningen. “Bijna de helft van de bevolking komt in aanmerking om die te kopen”, zegt Katrien Goubert va sociale huisvestingsmaaatschappij Denderstreek. “Maar de meeste mensen kennen dat aanbod niet.”

Bij de publieke opinie overheerst de negatieve beeldvorming over sociale huisvesting. ‘Velen denken automatisch aan verloederde wijken met honderden identieke woningen. Maar dat is voltooid verleden tijd. Het tegendeel is waar. Vandaag realiseren wij vooral kleine projecten in nieuwe woonwijken. Onze huizen staan niet alleen onopvallend tussen al de andere, maar zijn minstens ook even mooi als die van de private bouwfirma’s. Onlangs voltooide Denderstreek zes ruime woningen op de wijk Breekpot in Onkerzele, een van de fraaiste woonwijken van Geraardsbergen. Die worden nu te koop aangeboden", laat Katrien Goubert weten.

In tegenstelling tot wat vele mensen denken, komt bijna de helft van de bevolking in aanmerking om die huizen te kopen. “Het is een fabeltje dat wij ons alleen richten tot de minst bedeelden", vervolgt Goubert. “Kandidaat-kopers moeten aan twee voorwaarden voldoen. Zij mogen zij nog geen onroerend goed in eigendom hebben. Daarnaast geldt een begrenzing van het maximale inkomen. Voor een alleenstaande bedraagt dat afgerond 40.000 euro per jaar en voor een koppel 60.000 euro. Dat bedrag wordt verhoogd met 4.000 euro per persoon ten laste. Naar schatting 45 procent van de bevolking komt daarvoor in aanmerking. Maar onbekend, is vaak onbemind. Bovendien kunnen kandidaat-kopers ook een voordelige lening afsluiten.”

De nieuwe koopwoningen worden sleutel op de deur opgeleverd. “De kopers nemen alleen de visuele binnenafwerking voor hun rekening. Omdat de praktijk leert dat een gewone standaardinrichting binnen de vijf jaar wordt vervangen, plaatsen de eigenaars meteen de vloeren, de binnendeuren en de keuken overeenkomstig hun eigen smaak. De kandidaat-kopers moeten zich registeren bij Denderstreek, waarna zij op de wachtlijst komen. In de meeste gevallen overtreft de vraag het aanbod. In Onkerzele zijn inmiddels al drie woningen verkocht", besluit Goubert.

Voor meer informatie over de sociale koopwoningen en het project Breekpot in Onkerzele kan je terecht bij Katrien Goubert via katrien.goubert@shmdenderstreek.be of op het nummer 053/77.15.18.