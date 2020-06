Zenuwachtige bestuurder test positief op cannabis LDO

10 juni 2020

17u27 0 Geraardsbergen Een 29-jarige man uit Grimminge (Geraardsbergen) moet zijn auto 21 dagen aan de kant laten staan. Hij krijgt ook een boete van 800 euro en moet een psychologisch onderzoek ondergaan. De politierechter legt de bestuurder de straf op, omdat hij onder invloed van cannabis achter het stuur zat.

De bestuurder gedroeg zich opvallend zenuwachtig tijdens een politiecontrole in juni 2019. De agenten besloten daarom een speekseltest af te nemen en die bleek positief. “Dat komt omdat ik net een joint had gerookt”, geeft de man toe in de politierechtbank. “Normaal doe ik dat niet en ik had er daarom niet bij stilgestaan dat ik niet meer met de auto mocht rijden.”

De man garandeert de politierechter dat hij sindsdien geen cannabis meer heeft gebruikt en geeft aan dat ook niet meer van plan te zijn.