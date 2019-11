Zaakvoerder beschuldigt sociale inspectie van pesterijen: arbeidsauditeur vordert zware boete LDO

07 november 2019

13u27 0 Geraardsbergen De arbeidsauditeur vordert een boete van 56.000 euro voor de uitbater van het kasteel van Oudeberg in Geraardsbergen. De man heeft zich misdragen tijdens een controle van de sociale inspectie. Bovendien zou hij werknemers in het zwart tewerkgesteld hebben.

De sociale inspectie viel in de zomer van 2017 samen met een team agenten binnen bij de feestzaal voor een controle. Ze werden daarbij gehinderd door de zaakvoerder die roepend binnenkwam en de controleurs beschuldigde van pestgedrag. “De man gedraagt zich als een echte kasteelheer: iedereen moet voor hem springen”, zegt de arbeidsauditeur. “Bovendien hebben we voldoende bewijzen dat drie werknemers regelmatig in het zwart hebben gewerkt in de feestzaal.”

De advocaat van de beklaagde geeft toe dat zijn cliënt zijn zelfbeheersing heeft verloren. “De controle gebeurde met veel machtsvertoon, inclusief politiebegeleiding. De keuken heeft daardoor een tijdlang stil gelegen en mijn cliënt heeft de controle verloren. Hij heeft geroepen, maar uiteindelijk is de inspectie wel kunnen doorgaan.”

De rechter zal op 13 december oordelen in deze zaak.