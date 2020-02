Workshop ‘Verzorgen en snoeien van fruitbomen’ Frank Eeckhout

26 februari 2020

15u19 0 Geraardsbergen De Helix in Grimminge organiseert op zaterdag 29 februari van 14 tot 16.30 uur een workshop ‘Verzorgen en snoeien van fruitbomen’.

Goed snoeien is een vak apart en dat leer je niet zomaar uit een boek. Het is veel leerrijker iemand met ervaring bezig te zien en het dan zelf te doen. Goed verzorgde en gesnoeide fruitbomen zorgen voor meer en beter fruit. Patrick Heyerick van ‘Boomgaard Langeveld’ toont tijdens een praktijkles hoe een fruitboom best geplant, verzorgd en gesnoeid wordt. Tijdens deze workshop in de Helixtuin worden enkele hoogstamfruitbomen gesnoeid. Inschrijven kan tot 28 februari en de deelname is gratis.