Woon- en zorgcentra blijven dicht voor bezoekers Frank Eeckhout

16 april 2020

14u37 5 Geraardsbergen In tegenstelling tot wat aangekondigd werd op de Nationale Veiligheidsraad, zullen de woonzorgcentra op het grondgebied Geraardsbergen en het OZC Sint Vincentius in Geraardsbergen gesloten blijven voor externe bezoekers.

Het stadsbestuur is er zich van bewust dat dit geen aangename beslissing is, omdat sommige bezoekers en familieleden snakken naar bezoek, maar stellen zoals altijd de veiligheid en gezondheid van iedereen in de voorzieningen op de voorgrond. “We zijn ervan overtuigd dat bezoek zal leiden tot moeilijkheden op vlak van veiligheid en gezondheid in onze voorzieningen, en bijgevolg voor onze bewoners, familieleden en onze medewerkers. Vanaf dag één stellen we alles in het werk om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Nu al bezoek toelaten zou dit werk tenietdoen, wat wij absoluut willen vermijden. Het is immers onmogelijk te controleren of een bezoeker de laatste veertien dagen al dan niet ziektesymptomen heeft gehad. Daarbij komt dat er in de meeste woonzorgcentra nog geen testing gebeurd is zodat het voor hen onmogelijk is om aan te geven wie al dan niet drager is van het virus. Vandaar dat alle WZC’s en het OZC tot minstens 3 mei dicht blijven voor externe bezoekers", zegt waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont (CD&V).

Ook schepen van Senioren Kristin Vangeyte stelde zich meteen naar de Veiligheidsraad al vragen bij de beslissing om bezoek toe te laten. “ Als schepen van Ouderenbeleid ben ik absoluut geen voorstander om externen nu al in een woonzorgcentrum toe te laten. Voor wie stervende is zonder familie is dit een harde boodschap. Maar dit zijn harde tijden voor bewoners, voor zorgverleners, voor alle families thuis. We doen ons uiterste best om ook in onze stad ouderen zo goed mogelijk te beschermen", zegt ze.